استنوني .. تامر حسني يروج لحفله بالإمارات ليلة رأس السنة

أعلن المطرب تامر حسني عن استعداده لإحياء حفل ختام مهرجان أم الإمارات يوم 31 من شهر ديسمبر الحالي.



وروج تامر حسني للحفل من خلال صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وكتب: لكل الجماهير الغالية في دولة الامارات وكل الجاليات العربية الحبيبة، استنوني ان شاء الله في حفل مهرجان ام الامارات في ليلة رأس السنه و كل سنة وانتم طيبين.



حفل تامر حسني فى تركيا



تعاقد المطرب تامر حسني مؤخرا على إحياء حفل غنائى يوم 30 من شهر ديسمبر القادم، بالعاصمة التركية اسطنبول.



وتعد هذه الحفلة ضمن احتفالات الدولة برأس السنة الجديدة، والتى تشهد العديد من الاحتفالات يحييها نجوم كثيرون من مصر والدول العربية.



تامر حسني يستأنف تسجيل أغاني ألبومه الجديد

وعاد تامر حسني منذ أيام لاستئناف نشاطه الفني ودخول الاستديو لتسجيل أغاني ألبومه الجديد بعد فترة توقف بسبب الأحداث الجارية فى فلسطين.



ونشر تامر حسني صورة له من داخل الاستديو معلنا عودته لتسجيل أغاني ألبومه الجديد المفترض طرحه مع بداية عام 2024.



