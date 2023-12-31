بعد الخلاف| لحظات صلح أنغام وأصالة فى حفل ليلة نجمة العرب ..فيديو

تصالح الفنانتين أصالة وأنغام أثناء تواجدهما فى حفل ليلة نجمات العرب الذى تقيم اليوم فى الرياض ضمن حفلات موسم رأس السنة ، وذلك بعد فترة كبيرة من الخلاف.

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وتم نشر فيديو من خلال الصفحة الرسمية ل"عرب وود"، أثناء تقابل الثنائي بالأحضان وتوسط بينهما سالم الهندي والفنانة إليسا.

وقد تجدد الخلاف مرة أخرى بين الفنانتين أصالة وأنغام، بعد فترة من الصلح عقب طلاق أصالة من المخرج طارق العريان.

بدأت قصة الخلاف بين الثنائي الفني الذي جمعتهما علاقة صداقة، بإعلان زواج أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، والذي كان متزوجا من ياسمين عيسى ابنه شقيق المخرج طارق العريان الزوج السابق لأصالة، وذلك في مطلع العام قبل الماضي، الأمر الذي لم تتقبله أصالة كأحد أقارب زوجة الموزع أحمد إبراهيم الأولى.

وقالت أصالة في تصريحات إعلامية، إنها لم تكن تعرف القدر الذي تستحقه أنغام من مشاعر الصداقة التي جمعتهما، حيث أكدت خلال حديثها أن إعلام خبر الزواج أزعجها كثيرًا، كما أوضحت أنها لم تعاتبها بشأن هذا الأمر واكتفت فقط بإلغاء متابعتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أضافت أن علاقتها بأنغام كانت تصل إلى حد الأخوة، لذلك شعرت بالغدر، واصفة ما حدث بـ "خراب البيوت"، مشيرة إلى أن بعد هذا الموقف لن تعود العلاقة كما كانت سابقًا.

في حين، علقت أنغام على طبيعة علاقتها بأصالة أثناء ظهورها مع زوجها في برنامج تلفزيوني مع نيشان، قائلة إنها لم تكن صداقة بل كانت زمالة عمل، مضيفة أن أصالة كانت من الممكن أن تتعامل مع الأمر بشكل شخصي من خلال التحدث إليها بشأن بعض الأمور الشخصية، لكن أنغام لم تكن كذلك، وعن حالة الحب التي كانا يظهرانها من خلال تدويناتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، فقالت إن أصالة تمتلك أسلوبا يتميز بالمبالغة في وصف المشاعر مما جعل البعض يعتقد أن صداقتهما قوية، فيما أشار أحمد إبرهيم إلى أن علاقة زوجته بأصالة كانت متوترة من قبل إعلان الزواج.