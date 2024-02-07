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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رامي صبري: شيرين عبد الوهاب واحدة بس معندناش اتنين منها

رامي صبري
رامي صبري

أشاد الفنان رامي صبري بحفل توزيع الجوائز ال joy awards ، بعد أن شهد ظهور مميز للنجمة شيرين عبد الوهاب. 

 

وقال رامي صبري فى تصريحات تليفزيونية: إنه حضر حفل ال joy awards ولأول مرة شاهد أبرز الفنانين المصريين وهم يغنون بالحفل لدرجة أنه شعر بالفخر. 

 

وأضاف رامي صبري،  معلقا: أحنا بننبسط لما بنلاقي المصريين ناجحين برا ، أول مرة أتعزم واتفرج على فنانين وكنت فخور أن فى فنانين مصريين ناجحين كدة زي عمرو دياب وشيرين عبد الوهاب. 

واستكمل رامي صبري حديثه ، معلقا: شيرين عبد الوهاب فنانة عظيمة ومختلفة وأتمنالها عودة قوية لأن شيرين واحدة بس مش اتنين شيرين ، واتمنالها كل الحب وإنها تكسر الدنيا لأنها فنانة تستحق تكون وسطنا كلنا. 

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بعد نجاح الأغنية.. رامي صبري يعلن موعد طرح فيديو كليب «بين الحيطان»

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وقد أعلن الفنان رامي صبري خلال الأيام الماضية عن طرح فيديو كليب «بين الحيطان»، وذلك بعد النجاح الذي حققته الأغنية، منذ إصدارها.

 

وكتب رامي صبري من خلال حسابه الرسمي على موقع فيسبوك ، قائلا: “فيديو كليب بين الحيطان بكرة الساعة 6 على يوتيوب ألبوم النهايات أخلاق ”.

 

وتصدرت أغنية «بين الحيطان» من ألبوم النهايات أخلاق لرامي صبري تريند موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب عالميًا في أول 48 ساعة من طرحها، كما تواجدت 3 أغنيات أخرى في صدارة التريند مصريًا وعالميًا وهي «جت سليمة وبحكي عليكي والنهايات أخلاق».

 

 

وكشف النجم رامي صبري عن آخر أغنيات ألبومه الجديد  «النهايات أخلاق» حيث أطلق الأيام الماضية، أغنية جديدة باسم "ليك غلاوة عندي" على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وجميع المنصات الرقمية بعد أن أطلق 10 أغاني من الألبوم الجديد على مدار الأيام الثلاثة الماضية.

الأغنية الجديدة لرامي صبري "ليك غلاوة عندي" من كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع مكس مستر طارق توكل وجيتار  ايردم وشيلو يحيى مهدي

 

 

 

 

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