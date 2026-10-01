رسميًا.. لامين يامال أفضل لاعب في الجولة الثانية بدوري الأمم الأوروبية

توج الإسباني لامين يامال، نجم برشلونة، بجائزة أفضل لاعب في الجولة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية، بعد الأداء اللافت الذي قدمه مع منتخب بلاده خلال مواجهة كرواتيا.

يامال يقود إسبانيا للفوز على كرواتيا

وحقق منتخب إسبانيا فوزًا كبيرًا على نظيره الكرواتي بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة.

وقدم لامين يامال أداءً مميزًا خلال اللقاء، بعدما سجل هدفين لصالح المنتخب الإسباني، كما صنع الهدف الثاني الذي أحرزه مارك بوبيل.

وافتتح نجم برشلونة التسجيل مبكرًا لإسبانيا، قبل أن يتمكن المنتخب الكرواتي من إدراك التعادل، ليعود يامال ويضع بصمته مجددًا بتسجيل الهدف الثالث، فيما أضاف نيكو ويليامز الهدف الرابع.

تصفيق حار ليامال من جماهير إشبيلية

واصل يامال تألقه حتى غادر أرض الملعب في الدقيقة 68، وسط تصفيق حار من الجماهير الموجودة في مدرجات ملعب سانشيز بيزخوان، تقديرًا للمستوى الذي ظهر به خلال المباراة.

وجاء تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الجولة الثانية ليعكس تأثيره مع المنتخب الإسباني، بعدما لعب دورًا بارزًا في تحقيق الفوز الثاني على التوالي.

إسبانيا تتصدر المجموعة

ورفع منتخب إسبانيا رصيده إلى 6 نقاط، لينفرد بصدارة المجموعة الثالثة في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية.

ويحتل منتخب إنجلترا المركز الثاني برصيد 3 نقاط، متفوقًا على كرواتيا صاحبة المركز الثالث بفارق الأهداف، بينما يتذيل منتخب التشيك جدول الترتيب دون نقاط بعد خسارته في أول مباراتين.