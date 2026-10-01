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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري يشارك في جلسة “المياه عبر الأجيال: القيادات الشابة والخبراء ذوو الخبرة في صياغة مستقبل المياه في منطقة المتوسط”

المياه عبر الأجيال
المياه عبر الأجيال
حنان توفيق

على هامش مشاركته في فعاليات المنتدى الأورومتوسطي للمياه ٢٠٢٦ بالعاصمة الإيطالية روما، شارك السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في جلسة بعنوان “المياه عبر الأجيال: القيادات الشابة والخبراء ذوو الخبرة في صياغة مستقبل المياه في منطقة المتوسط”.

وأكد الدكتور سويلم أهمية تعزيز الحوار ونقل المعرفة والخبرات بين الأجيال المختلفة من المتخصصين في مجال المياه، بما يجمع بين الخبرات المتراكمة للكوادر ذات الخبرة وبين أفكار الشباب وقدرتهم على التعامل مع التقنيات الحديثة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في العنصر البشري وإعداد جيل جديد من المتخصصين والقيادات يمثل أحد المحاور الرئيسية لمنظومة الجيل الثاني للمياه 2.0.

وأوضح الدكتور سويلم أن مشاركة الشباب يجب ألا تقتصر على مراحل متأخرة من العمل، وإنما تبدأ منذ التخطيط ووضع الاستراتيجيات وصنع القرار، مرورًا بالتنفيذ والتشغيل، وصولًا إلى المتابعة والتقييم، مؤكدًا أهمية إتاحة الفرصة للأجيال الشابة للمشاركة الفعلية في مختلف مستويات إدارة الموارد المائية.

وأشار إلى أن تطوير إدارة المياه والتحول بصورة متزايدة من إدارة العرض إلى إدارة الطلب وتعظيم كفاءة وإنتاجية وحدة المياه، إلى جانب التعامل مع تأثيرات تغير المناخ والظواهر الهيدرولوجية المتطرفة، يفرض تطويرًا مستمرًا لقدرات ومهارات العاملين في قطاع المياه.

وأضاف أن المتخصص في مجال المياه أصبح بحاجة، إلى جانب المعارف الهندسية والفنية التقليدية، إلى الإلمام بتطبيقات الاستشعار عن بُعد وصور الأقمار الصناعية وطائرات الدرون والنمذجة ونظم دعم القرار الرقمية والذكاء الاصطناعي، بما يمكنه من الاستفادة من التكنولوجيا في تحسين كفاءة الإدارة واتخاذ القرار.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور سويلم إلى جهود وزارة الموارد المائية والري لإعداد جيل جديد من القيادات، حيث تم من خلال عملية تنافسية اختيار نحو ١٣٠ من العناصر الشابة الواعدة من العاملين بالوزارة لتنمية قدراتهم وتعريفهم بأحدث التكنولوجيات وأساليب الإدارة، بالتوازي مع الاستفادة من الخبرات الكبيرة والمتراكمة لدى الكوادر الأكثر خبرة، بما يحقق التكامل بين الأجيال.

وأكد الدكتور سويلم أن المشاركة لا تقتصر على العاملين بالوزارة فقط، بل تمتد إلى مختلف أصحاب المصلحة، وفي مقدمتهم المزارعون والمستخدمون الفعليون للمياه، مشيرًا إلى أن وجود نحو ٦٥٠٠ رابطة لمستخدمي المياه يسهم في إشراك المنتفعين في التخطيط وإدارة المياه، مع أهمية توسيع مشاركة المزارعين الشباب وإيصال صوتهم في عملية اتخاذ القرار.

وشدد الدكتور سويلم على أن التعاون الدولي وتبادل المعرفة وبناء القدرات يمثلان عنصرًا أساسيًا في تطوير الكوادر البشرية، مشيرًا إلى التعاون القائم بين الوزارة ومعهد باري الإيطالي، وبرنامج المعرفة المائية الممول من الجانب الإيطالي، بما يدعم تبادل الخبرات وبناء شبكات للتعاون بين المتخصصين في دول البحر المتوسط.

كما أكد حرص مصر على توسيع التعاون مع الدول الإفريقية ودول حوض النيل في مجال بناء القدرات ونقل الخبرات والتدريب، من خلال المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي (PACWA)، بما يسهم في إعداد أجيال جديدة من الخبراء والمتخصصين، وتعزيز التكامل والعمل المشترك في مواجهة التحديات المائية والمناخية.

واختتم الدكتور سويلم بالتأكيد على أن مستقبل المياه في منطقة البحر المتوسط وأفريقيا يتطلب التكامل بين الأجيال، والتعاون بين الدول، وربط الخبرة بالابتكار والتكنولوجيا، بما يحول المعرفة إلى حلول عملية، ويسهم في تحقيق إدارة أكثر استدامة ومرونة للموارد المائية.

المياه عبر الأجيال استدامة ومرونة للموارد المائية والتكنولوجيا

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