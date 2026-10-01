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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محافظ الإسماعيلية: 22 مليون جنيه لحل أزمة القيد.. وثقة في صعود الدراويش للممتاز

المحافظ
المحافظ
يارا أمين

كشف الإعلامي سيف زاهر عن آخر تطورات الأزمة المالية التي يعاني منها النادي الإسماعيلي، والتي تسببت في إيقاف القيد أمام الفريق، مشيرًا إلى أن النادي يحتاج إلى 22 مليون جنيه من أجل إنهاء الأزمة وفتح باب القيد.

ونقل سيف زاهر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تصريحات محافظ الإسماعيلية، الذي أكد أن المبلغ المتبقي لحل الأزمة المالية ورفع إيقاف القيد عن الإسماعيلي يبلغ 22 مليون جنيه.

وقال محافظ الإسماعيلية إن النادي الإسماعيلي أمامه «فرصة ذهبية» من أجل المنافسة على الصعود إلى الدوري الممتاز، موضحًا أن توفير المبلغ المطلوب سيسمح للنادي بفتح القيد وتدعيم صفوف الفريق.

وأضاف: «متبقي 22 مليون جنيه من أجل حل الأزمة المالية وإيقاف القيد في النادي الإسماعيلي، النادي عنده فرصة ذهبية للصعود، ناقص 22 مليون جنيه لفتح القيد».

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى ثقته في قدرة الفريق على العودة إلى الدوري الممتاز، خاصة بعد تحسن نتائجه خلال الفترة الأخيرة، قائلًا: «الإسماعيلي لما كسب ماتش اتحرك كتير في الترتيب، وعندي قناعة تامة بالصعود للممتاز».

3 صفقات جديدة في انتظار فتح القيد

وكشف المحافظ عن وجود ثلاث صفقات جديدة جاهزة للانضمام إلى الإسماعيلي، موضحًا أنه سيتم قيد اللاعبين فور حل أزمة إيقاف القيد، خاصة أنهم متاحون في صفوف الفريق دون مقابل انتقال.

وأوضح أن الصفقات الثلاث «فري»، على أن يتم قيدهم مباشرة بمجرد فتح باب القيد أمام النادي الإسماعيلي، لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة والمساعدة في تحقيق هدف العودة إلى الدوري الممتاز.

محافظ الإسماعيلية الدراويش سيف زاهر النادي الإسماعيلي فيسبوك

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