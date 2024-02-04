أحسن قرار في حياتي.. ممثلة شهيرة تعلن اعتزالها الفن بشكل نهائي

أعلنت الفنانة الشابة إنجي خطاب اعتزالها التمثيل نهائيًا، ووجهت اعتذارًا لمن اتفقت معهم على المشاركة في أعمال فنية قادمة.

وكتبت إنجي خطاب، عبر صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك ، معلقة: بعتذر لأي حد اتفقت معاه على عمل فني، مش هقدر أعمله للأسف، أنا واخدة قرار نهائي اعتزال مهنة التمثيل نهائيًا ودا أحسن قرار أخذته في حياتي.. وبكن كل احترام وتقدير لكل زملائي.

وكانت الفنانة إنجي خطاب قد أعلنت اعتزالها من قبل عام 2020، معلقة أن الموهبة وحدها لا تكفي، وأكدت أنها أضاعت جزءًا كبيرًا من عمرها في دراسة بكالوريوس التمثيل، و دبلومة في الإخراج، وحصلت على كارنيه النقابة ، معلقة: مخدتش حقي اللي استحقه للأسف الوسط دا مليش مكان فيه ، وتراجعت إنجي عن قرارها ولكنها حاليًا قررت الإعتزال الفني بلا رجعة.

وشاركت إنجي فى عدة أعمال فنية ، أبرزها: مسلسل الحصان الأسود، مسلسل استيفا، مسلسل وش تاني، فيلم ريكلام، فيلم عمارة رشدي، فيلم نعمة، فيلم دكان شحاتة،منها الجزء الثالث من مسلسل نصيبي وقسمتك، فيلم الفرح، وغيرها من الأعمال.