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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تفاصيل الجزء الثاني من ألبوم أصالة "لحقت نفسي"

صدى البلد

نشرت الصفحة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع إنستجرام ، عدد وأسامي أغاني الجزء الثاني من ألبوم الفنانة أصالة ، والأغاني هي: “لحقت نفسي ، أعراض الغياب ، عشق الروح ، حديقة تلج ، نسيت ، عايشة حالة”.

على صعيد أخر ، تستعد الفنانة أصالة نصري لإحياء حفل غنائي ساهر مع الفنان أحمد سعد، على مسرح الكويت أرينا، مساء الأربعاء 14 فبراير الجاري، ضمن سلسلة حفلات مهرجان فبراير الكويت. 

نشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، بوستر حفل أصالة نصري مع أحمد سعد، بمهرجان فبراير الكويت، معلنة عن طرح تذاكر الحفل السبت. 

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وفي شهر يناير الماضي، طرحت الفنانة أصالة أحدث كليباتها “صندوق الذكريات”، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب".

أغنية صندوق الذكريات من كلمات رامي قحطان كوسا، ألحان وتوزيع يزن الصباغ، والكليب من إخراج حسن غدّار.

وأتى الكليب بذكريات وصور حقيقة من حياة أصالة في مرحلة طفولتها ، والتي تناسبت مع كلمات الأغنية التي تدور حول ذكريات والدها ووالدتها وأصدقائها.

أحدث أغاني أصالة - جنة الحب

في شهر ديسمبر الماضي، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية الفنانة أصالة نصري الجديدة التي تحمل اسم جنة الحب، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وتزامنا مع موسم أعياد الكريسماس. 

أغنية جنة الحب لـ أصالة نصري، من كلمات د. ذياب بن غانم المزروعي، ألحان فايز السعيد. 

أصالة فى حفل توزيع الجزائز ال Joy awards

أثارت المطربة أصالة حالة من الجدل بعد ظهورها فى حفل joy awards  حيث قامت بتسليم درع تكريم لصديقتها أنغام بعد مصالحتها فى حفل ليلة رأس السنة.

وقالت أصالة عقب صعودها على خشبة المسرح في حفل Joy Awards أثناء استلامها الجائزة: سعيدة جدا بهذا التكريم، وتصالحت مؤخرًا مع أنغام وهي نجمة كبيرة وتستحق كل المحبة والتقدير وأهديها هذه الجائزة.

وظهر كل من أصالة والمخرج طارق العريان لأول مرة بحفل joy awards ليكون أول حفل يجمع بينهما بعد طلاقهما منذ 4 سنوات.

وظهر كل منهما مع شريك حياته حيث تواجدت أصالة مع زوجها فايق حسن وطارق العريان مع زوجته نيكول سعفان.

أحدث أعمال أصالة ألبوم لحقت نفسي أحدث ألبومات اصالة شركة روتانا للصوتيات والمرئيات حفل توزيع الجوائز ال joy awards

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