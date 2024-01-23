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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد تكريمها بحفل joy awards.. أصالة: تعلّمت من جديد في الرياض |صور

أصالة
أصالة

وجهت الفنانة أصالة رسالة شكر بعد تكريمها فى حفل توزيع الجوائز ال joy awards خلال الأيام الماضية.

ونشرت أصالة عددًا من الصور من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وكتبت معلقة "حدث عظيم joy awards2024 بقلب الحدث الرياض.. بالرياض تعلّمت من جديد أكتر من اللي كنت بعرفه، تعلّمت أتنافس مع حالي وطوّر كلّ الوقت من حالي تغلّمت إنّه الوقت فرصتنا لنحقّق أكبر الأحلام. 

وأضافت أصالة “اللي قلته بهاليوم الحلو رح أكتبه وهوّه إني بتشارك بهالجائزه مع زميلاتي اللي متلي بكلً يوم بيخلق عندن حلم جديد ، شكراً للمملكه العربيه السعوديه اللي كرمت الفن والفنانين وأحيت تراثنا الموسيقي العظيم”.

 

وقدمت أصالة الشكراً إلى خادم الحرمين الشريفين، قائلة “شكرا مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وعرّاب التغيير سموًّ سيدي محمد بن سلمان بن عبد العزيز”.

واختتمت أصالة حديثها، قائلة “شكراً لناصر الفن وحبيب جميع الفنانين مشاهير كانوا أو ببداية الطريق أو بأبعد بلد ماحدا بيقدر يكون أبو ناصر شكراً لمجهودك شكراً أحبتي على مستوى الوطن العربي على ثقتكم ومحبتكم اللي غمرتني وعم تشجعني أعطي أكثر وغني أحلي وتكتر ذكرياتنا الحلوة اللى فيها مشاعر حلوة وعطرًا حيبقي بالبال لبعيد ذكري كتير كتير حلوة”.

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أثارت المطربة أصالة حالة من الجدل بعد ظهورها فى حفل joy awards  حيث قامت بتسليم درع تكريم لصديقتها أنغام بعد مصالحتها فى حفل ليلة رأس السنة.

وقالت أصالة عقب صعودها على خشبة المسرح في حفل Joy Awards أثناء استلامها الجائزة: سعيدة جدا بهذا التكريم، وتصالحت مؤخرًا مع أنغام وهي نجمة كبيرة وتستحق كل المحبة والتقدير وأهديها هذه الجائزة.

وظهر كل من أصالة والمخرج طارق العريان لأول مرة بحفل joy awards ليكون أول حفل يجمع بينهما بعد طلاقهما منذ 4 سنوات.

وظهر كل منهما مع شريك حياته حيث تواجدت أصالة مع زوجها فايق حسن وطارق العريان مع زوجته نيكول سعفان.

وفي شهر ديسمبر الماضي، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية الفنانة أصالة نصري الجديدة التي تحمل اسم جنة الحب، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وتزامنا مع موسم أعياد الكريسماس.

أغنية جنة الحب لـ أصالة نصري، من كلمات د. ذياب بن غانم المزروعي، ألحان فايز السعيد

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