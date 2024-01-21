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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إسلام إبراهيم: بحضر لفيلم جديد هقدم فيه شخصية الناس كلها بتحبها |خاص

إسلام إبراهيم
إسلام إبراهيم

أعرب الفنان  إسلام إبراهيم، عن سعادته بالنجاح الذى حققه من خلال الفيديوهات الذى يقدمها على تطبيق التيك توك.

وأكد إسلام إبراهيم، فى تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، “أستقبل الكثير من التعليقات، وأرغب في تقديم فوازير خلال الفترة القادمة”.

وعن نجاح تجربة snl بالعربي التى قدمها سابقًا ونالت تفاعل كبيرًا من الجمهور، قال إسلام إبراهيم ، إنه مستعد لإعادة تقديم أى شيء أسعد الجمهور .

وعن التحضيرات الفنية للفترة القادمة ، قال إسلام إبراهيم إنه سيشارك فى الماراثون الرمضاني القادم لعام 2024 ، بمسلسل “أعلى نسبة مشاهدة”.

وعن أعماله السينمائية، قال إسلام إبراهيم: أنه يحضر لفيلم جديد مختلف وكوميدي وهقدم فيه شخصية الجمهور كله بيحبها .

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وكان آخر أعمال إسلام إبراهيم هو فيلم ع الزيرو، الذي عرض مؤخرًا فى السينمات ، وضم العمل الكثير من النجوم، أبرزهم: محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، الطفل منذر مهران، وأخرين، والفيلم من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.
وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول حمزة الملقب بـدراجون، ولديه طفل مريض يسعى لعلاجه لكن حالته المادية لا تسمح بذلك ، ثم تتطورت الأحداث بعد أن قرر الدخول فى عالم تجارة الأعضاء البشرية.

وقد أعرب إسلام إبراهيم مؤخرًا عن سعادته باستلام جائزة تكريم الفنان الراحل مصطفى درويش، قائلا:" بفرح لأن دى جائزة من الجمهور نفسه وده معناه أن الجمهور بيحب مصطفى ولسه عالق فى ذهنه".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية "دي ام سي": " كنت أتمنى إن مصطفى الله يرحمه يستلم الجوائز".
 

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