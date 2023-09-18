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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تشييع جثمان والدة إسلام إبراهيم في دمياط عصر اليوم

صدى البلد

كشف الفنان إسلام إبراهيم عن موعد صلاة الجنازة على والدته عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب إسلام إبراهيم :" صلاة الجنازة عقب صلاة  العصر بمسجد عمرو بن العاص بدمياط".

أعلن الفنان الشاب إسلام إبراهيم عن وفاة والدته ، وذلك عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك . 

وقال اسلام ابراهيم : أمي في ذمة الله إنا لله وإنا إليه راجعون  " يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي" والَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجعون   البقاء لله والدوام لله.. لله ما أعطى و لله ما أخذ و كل شيء عنده بأجل مسمى.

وتحدث الفنان إسلام إبراهيم عن صدمة رحيل صديقه الفنان مصطفى درويش ، والذى رحل عن عالمنا فى شهر مايو الماضى.

وقال إسلام إبراهيم فى تصريحات خاصة لعدسة صدى البلد :" مصطفى درويش سايب اثر كبير فى حياة جمهوره وكل المقربين".

وأضاف إسلام إبراهيم فى تصريحاته :" أكبر خسارة ممكن حد يتعرضلها خسارته لصديق عزيز ، ومصطفى خسارة كبيرة ليا ولكل الناس".

وكان آخر أعمال إسلام إبراهيم هو فيلم ع الزيرو، الذي عرض مؤخرًا فى السينمات ، وضم العمل الكثير من النجوم، أبرزهم: محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، الطفل منذر مهران، وأخرين، والفيلم من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.
وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول حمزة الملقب بـدراجون، ولديه طفل مريض يسعى لعلاجه لكن حالته المادية لا تسمح بذلك ، ثم تتطورت الأحداث بعد أن قرر الدخول فى عالم تجارة الأعضاء البشرية.

وأعرب إسلام إبراهيم مؤخرًا عن سعادته باستلام جائزة تكريم الفنان الراحل مصطفى درويش، قائلا:" بفرح لأن دى جائزة من الجمهور نفسه وده معناه أن الجمهور بيحب مصطفى ولسه عالق فى ذهنه".
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية "دي ام سي": " كنت أتمنى إن مصطفى الله يرحمه يستلم الجوائز".

 

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