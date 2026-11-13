الرئيس العراقي: ندعم جهود الحكومة والبرلمان من أجل تشريع الموازنة وحصر السلاح بيد الدولة

أكد رئيس العراق نزار اميدي، اليوم الجمعة، استمرار الدعم لتعضيد جهود الحكومة ومجلس النواب، مؤكدا أهمية العمل الحثيث من أجل تشريع الموازنة، وإكمال حصر السلاح بيد الدولة وترسيخ هيبتها وسيادتها.

وقال آميدي - في كلمة خلال مشاركته في منتدى السليمانية الدولي، أوردتها وكالة الأنباء العراقية (واع)-: إن "الظرف التاريخي الحساس يؤكد ضرورة الحوار الإقليمي وتبادل الآراء والخبرات، وبما يساعدنا جميعاً في تجاوز الجو المضطرب الذي تمر به منطقتنا والانطلاق بروح إيجابية منفتحة نحو المستقبل".

وأضاف: "نتطلع ونعمل باهتمام كثيف من أجل تعزيز الموارد وتنويع مصادرها".

وتابع: "نواصل دعمنا لتعضيد جهود الحكومة ومجلس النواب مؤكدين أهمية العمل الحثيث من أجل تشريع الموازنة، وإكمال تشريع القوانين على وفق مبادئ الدستور والعمل بحرص ومسؤولية من أجل إكمال حصر السلاح بيد الدولة وترسيخ هيبتها وسيادتها"، مشيرا الى أهمية تعزيز الوحدة الوطنية وتغليب التفاهمات المحلية.