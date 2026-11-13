قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدفاع الروسية: استهداف سفينة شحن وقاطرتين للسكك الحديدية ومحطتي كهرباء في أوكرانيا
والد حمزة عبد الكريم يحسم الجدل بشأن رحيله عن برشلونة
خبير عسكري: تقنين التنقيب عن الذهب يمنع دخول أجانب لاستخراج ثروات مصر
لا تنخدعوا بدفء الشمس نهارًا.. الأرصاد تكشف خريطة طقس السبت وتحذر من "كمين الشبورة" في الصباح الباكر
حسام موافي يكشف أسباب الإصابة بجلطات الدم في سن الشباب ويفجر مفاجأة بشأن العلاج
السكة الحديد تعلن انتظام حركة القطارات على خط الإسماعيلية – السويس في الاتجاهين
شهامة وجدعنة.. أهالي المنوفية يخصصون سكناً مجانياً لمرافقي مرضى مستشفى زاوية الناعورة
ماكرون يدعو أوروبا لتوفير الحوسبة والتمويل اللازمين لمنافسة عمالقة الذكاء الاصطناعي
مصطفى وزيري: 60% من آثار مصر ما تزال مدفونة تحت الأرض.. والبعثات المصرية تفوقت على الأجنبية في التنقيب
استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 20 في قصف للاحتلال الإسرائيلي على دير البلح وسط غزة
أنهى حياته بسبب ضائقة نفسية.. الداخلية تكشف تفاصيل العثور على جثمان طبيب في مجرى مائي بالمنيا
قيادي بـ«حماة الوطن»: تنظيم التنقيب عن الذهب رسالة بأن الدولة تحمي حقوق المواطنين وتصون ثرواتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس العراقي: ندعم جهود الحكومة والبرلمان من أجل تشريع الموازنة وحصر السلاح بيد الدولة

رئيس العراق
رئيس العراق
أ ش أ

أكد رئيس العراق نزار اميدي، اليوم الجمعة، استمرار الدعم لتعضيد جهود الحكومة ومجلس النواب، مؤكدا أهمية العمل الحثيث من أجل تشريع الموازنة، وإكمال حصر السلاح بيد الدولة وترسيخ هيبتها وسيادتها.

وقال آميدي - في كلمة خلال مشاركته في منتدى السليمانية الدولي، أوردتها وكالة الأنباء العراقية (واع)-: إن "الظرف التاريخي الحساس يؤكد ضرورة الحوار الإقليمي وتبادل الآراء والخبرات، وبما يساعدنا جميعاً في تجاوز الجو المضطرب الذي تمر به منطقتنا والانطلاق بروح إيجابية منفتحة نحو المستقبل".

وأضاف: "نتطلع ونعمل باهتمام كثيف من أجل تعزيز الموارد وتنويع مصادرها".

وتابع: "نواصل دعمنا لتعضيد جهود الحكومة ومجلس النواب مؤكدين أهمية العمل الحثيث من أجل تشريع الموازنة، وإكمال تشريع القوانين على وفق مبادئ الدستور والعمل بحرص ومسؤولية من أجل إكمال حصر السلاح بيد الدولة وترسيخ هيبتها وسيادتها"، مشيرا الى أهمية تعزيز الوحدة الوطنية وتغليب التفاهمات المحلية.

رئيس العراق نزار اميدي جهود الحكومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر أنبوبة البوتجاز

سعر أنبوبة البوتجاز اليوم الجمعة بعد قرار لجنة التسعير.. كم تبلغ؟

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 13 نوفمبر

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 بكام؟.. استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-11-2026

الذهب

الذهب يواصل الانهيار.. عيار 21 يهبط بقوة والجرام يفقد 500 جنيه

انخفاض سعر الجنيه الذهب

سقوط الجنيه الذهب.. انخفاض عيار 21 و18 اليوم الجمعة 13 نوفمبر

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 5950 جنيها

حالة الطقس

ظاهرة جوية تضرب مصر 5 ساعات وتحذير عاجل للسائقين.. ماذا حدث؟

الأرصاد الجوية

الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس الأسبوع المقبل.. وموعد بدء فصل الشتاء رسميًا

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

ما حكم بيع كتب تتضمن أخطاء علمية ومخالفات شرعية؟.. الإفتاء توضح

الشيخ عوض الفردي

«بيختم القرآن كل يومين».. حكاية ملهمة للشيخ عوض الفردي أكبر متسابقي «دولة التلاوة»

ندوات علمية عقب صلاة الجمعة

الأوقاف تواصل عقد الندوات العلمية عقب صلاة الجمعة بمشاركة أساتذة الجامعات

بالصور

5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم.. تعرفي عليها

5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم
5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم
5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم

عالم بلا مايكروسوفت.. عطل يضرب عملاق التكنولوجيا ويشل أعمال الملايين

عطل مايكروسوفت
عطل مايكروسوفت
عطل مايكروسوفت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد