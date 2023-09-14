إسلام إبراهيم: رحيل مصطفى درويش أكبر خسارة في حياتي | خاص

تحدث الفنان إسلام إبراهيم عن صدمة رحيل صديقة الفنان مصطفى درويش ، والذى رحل عن عالمنا فى شهر مايو الماضى.

وقال إسلام إبراهيم فى تصريحات خاصة لعدسة صدى البلد :" مصطفى درويش سايب اثر كبير فى حياة جمهوره وكل المقربين".



وأضاف إسلام إبراهيم فى تصريحاته :" أكبر خسارة ممكن حد يتعرضلها خسارته لصديق عزيز ، ومصطفى خسارة كبيرة ليا ولكل الناس".

فيلم ع الزيرو



وكان آخر أعمال إسلام إبراهيم هو فيلم ع الزيرو، الذي عرض مؤخرًا فى السينمات ، وضم العمل الكثير من النجوم، أبرزهم: محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، الطفل منذر مهران، وأخرين، والفيلم من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول حمزة الملقب بـدراجون، ولديه طفل مريض يسعى لعلاجه لكن حالته المادية لا تسمح بذلك ، ثم تتطورت الأحداث بعد أن قرر الدخول فى عالم تجارة الأعضاء البشرية.

وقد أعرب إسلام إبراهيم مؤخرًا عن سعادته باستلام جائزة تكريم الفنان الراحل مصطفى درويش، قائلا:" بفرح لأن دى جائزة من الجمهور نفسه وده معناه أن الجمهور بيحب مصطفى ولسه عالق فى ذهنه".



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية "دي ام سي": " كنت أتمنى إن مصطفى الله يرحمه يستلم الجوائز".