إسلام إبراهيم: نفسي أجسد شخصية من ذوي الاحتياجات الخاصة | فيديو

قال الفنان إسلام إبراهيم ، أن هناك الكثير من الأدوار الذى يتمنى أن يقدمها خلال الفترة القادمة ، والتى ستكون مختلفة عن ما قدمه من قبل .



وأضاف إسلام إبراهيم فى تصريحات ل"عرب وود": أنه يتمنى تجسيد شخضية ذو الإحتياجات الخاصة ، ويريد تقديم المزيد من الأعمال ذات نوعية الكوميدي ميوزكل ، التى تقوم على الإستعراضات والغناء لأننا نفتقد هذا النوع من الكوميديا.



و تابع إسلام إبراهيم ، قائلاً: أنه كان يتمنى منذ فترة تقديم أدوار الشر وبالفعل قدم منها الكثير خلال الفترة الماضية ، بالرغم أنها بعيدة تمامًا عن شخصيته فى الواقع.

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فيلم ع الزيرو



وكان آخر أعمال إسلام إبراهيم هو فيلم ع الزيرو، الذي عرض مؤخرًا فى السينمات ، وضم العمل الكثير من النجوم، أبرزهم: محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، الطفل منذر مهران، وأخرين، والفيلم من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول حمزة الملقب بـدراجون، ولديه طفل مريض يسعى لعلاجه لكن حالته المادية لا تسمح بذلك ، ثم تتطورت الأحداث بعد أن قرر الدخول فى عالم تجارة الأعضاء البشرية.

وقد أعرب إسلام إبراهيم مؤخرًا عن سعادته باستلام جائزة تكريم الفنان الراحل مصطفى درويش، قائلا:" بفرح لأن دى جائزة من الجمهور نفسه وده معناه أن الجمهور بيحب مصطفى ولسه عالق فى ذهنه".



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية "دي ام سي": " كنت أتمنى إن مصطفى الله يرحمه يستلم الجوائز".