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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نتنياهو يستغل المهلة الممنوحة لآيزنكوت لتعطيل تشكيل الحكومة الإسرائيلية

نتنياهو
نتنياهو
عبد الخالق صلاح

كشفت دانا أبو شمسيه مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، عن وجود تقديرات داخل إسرائيل بأن بنيامين نتنياهو يسعى لاستغلال الفترة الزمنية الممنوحة لآيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، من أجل عرقلة إتمام تشكيلها، مستفيدًا من موقعه رئيسًا لحكومة تصريف الأعمال، خاصة فيما يتعلق بالملف الأمني.

وأضافت، خلال رسالة على الهواء عبر قناة «القاهرة الإخبارية» مع الإعلامي أحمد عيد، أن نتنياهو يطرح في تصريحاته باستمرار استعداده لتشكيل حكومة وحدة وطنية لمواجهة التهديدات الأمنية، وعلى رأسها الملف الإيراني، مشيرة إلى أن الاجتماع الذي جمعه بآيزنكوت واستمر ساعتين تناول التهديدات الأمنية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية، واكتفى الطرفان ببيان مشترك أفاد بأن نتنياهو أطلع آيزنكوت على المستجدات الأمنية، فيما قدم جيش الاحتلال الإسرائيلي إحاطة بشأن الوضع الأمني، مع التأكيد على عدم وجود خطر حقيقي محدق يستدعي فتح جبهة مع إيران.

وأوضحت مراسلة «القاهرة الإخبارية» أن قوى المعارضة الإسرائيلية، وعلى رأسها يائير لابيد، تتمسك بسرعة تشكيل الحكومة الجديدة، حتى إذا تطلب الأمر تقديم تنازلات سياسية، في ظل رفض أحزاب المعارضة المشاركة في حكومة وحدة وطنية برئاسة نتنياهو.

وأشارت «أبو شمسيه» إلى أن التنازلات المطروحة قد تشمل إدخال القوائم العربية في الحكومة الجديدة، أو التوصل إلى تفاهمات بشأن ملف التجنيد الإجباري لليهود الحريديم، المعروفين بالمتزمتين دينيًا، لافتة إلى أن ضيق الوقت يضع آيزنكوت أمام تحديات سياسية تتعلق بتجميع التأييد اللازم لتشكيل الحكومة، في مقابل محاولات نتنياهو توظيف الملفات الأمنية لتعزيز فرص تشكيل حكومة وحدة وطنية.

الحكومة الإسرائيلية نتنياهو إسرائيل

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