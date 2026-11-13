بدموع مؤثرة.. بوتشيتينو يودع منتخب أمريكا قبل بدء رحلته الجديدة مع مانشستر يونايتد

في مشهد إنساني مؤثر، لم يتمكن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو من إخفاء دموعه خلال وداعه لمنتخب الولايات المتحدة، بعدما أعلن نادي مانشستر يونايتد، اليوم الجمعة، تعيينه مديرًا فنيًا جديدًا للفريق، ليبدأ فصلًا جديدًا في مسيرته التدريبية، بعد عامين قضاها على رأس القيادة الفنية للمنتخب الأمريكي.

ولم يكن قرار الرحيل سهلًا على المدرب الأرجنتيني، الذي يستعد لقيادة منتخب الولايات المتحدة في آخر مباراتين له أمام هايتي، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أمم الكونكاكاف، والمقرر إقامتهما يومي 14 و18 نوفمبر الجاري، قبل التوجه إلى إنجلترا لخوض تجربته الجديدة مع مانشستر يونايتد.

بوتشيتينو: قرار الرحيل لم يكن سهلًا

وخلال مؤتمر صحفي نقلته شبكة «سكاي سبورت»، تحدث بوتشيتينو بتأثر واضح عن رحيله، ووجه رسالة شكر إلى الجماهير الأمريكية، معبرًا عن امتنانه للدعم الذي تلقاه طوال فترة قيادته للمنتخب.

وقال المدرب الأرجنتيني: «أود أن أشكر الجماهير على دعمهم، لقد كان وقتًا عصيبًا، ولم يكن القرار سهلًا، بل على العكس تمامًا».

وأضاف: «إنه أمر معقد للغاية، لكن في الوقت نفسه أنا متحمس لهذه الخطوة الجديدة.. الآن أركز على المباراة القادمة لأنها مهمة للاتحاد. كرة القدم تتطور بسرعة كبيرة، وعلينا أن نمضي قدمًا، لكنني سأعتز دائمًا بالذكريات التي جمعتنا، لقد حدث الكثير خلال هذين العامين، وستبقون دائمًا في قلبي، ومن الصعب إيجاد أشخاص يتمتعون بالشفافية مثلكم.. الاتحاد في أيدٍ أمينة».

تفاصيل رحيل بوتشيتينو عن منتخب أمريكا

وكشف بوتشيتينو أن قرار الرحيل جرى التعامل معه بشفافية داخل المنتخب، موضحًا أن اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني كانوا على دراية بالتطورات منذ البداية، وأن الجميع تفهم طبيعة المرحلة الجديدة.

وقال: «لطالما كنا شفافين وناقشنا كل شيء، وبالأمس، عندما بدأ الوضع يتحسن، عقدنا اجتماعًا مع اللاعبين والجهاز الفني، وتفهم الجميع القرار».

وتابع: «سمح لنا الاتفاق بين مانشستر يونايتد والولايات المتحدة بالتوصل إلى حل، نظرًا لأهمية المباراتين القادمتين».

رسالة عاطفية عن علاقته بلاعبي المنتخب الأمريكي

وتطرق المدرب الأرجنتيني إلى العلاقة الإنسانية التي جمعته باللاعبين وأعضاء المنتخب خلال العامين الماضيين، مؤكدًا أن تجربته لم تكن مجرد مهمة تدريبية، بل شهدت روابط قائمة على المودة والاحترام المتبادل.

وقال بوتشيتينو: «قبل أن نكون محترفين، نحن بشر، والرابطة العاطفية التي بنيناها على مدار العامين الماضيين خير دليل على المودة والاحترام المتبادلين، لقد كان شرفًا لي أن أكون هنا وأمثل هذا المنتخب. الآن علينا التركيز على المباراتين القادمتين، إنها نهاية طبيعية لعلاقتنا».

بوتشيتينو: وضعنا الأسس لمستقبل المنتخب الأمريكي

وأكد مدرب إسبانيول وتوتنهام وباريس سان جيرمان السابق أنه يغادر منصبه وهو يشعر بالارتياح تجاه العمل الذي قدمه، مشيرًا إلى أنه ساهم في وضع الأسس التي يمكن للمنتخب الأمريكي البناء عليها خلال السنوات المقبلة.

وأوضح: «لدينا أساس جيد لمواصلة النمو».

وأضاف: «نمتلك لاعبين بمستوى جيد، يجمعون بين الخبرة والشباب، ولديهم القدرة على التطور بشكل كبير. لقد وضعنا الأسس اللازمة للمنافسة، كما أظهرنا في كأس العالم الأخيرة، ولدينا المقومات الأساسية، والآن علينا دعم اللاعبين».

فلسفة بوتشيتينو قبل تجربته الجديدة مع مانشستر يونايتد

وتحدث المدرب الأرجنتيني عن فلسفته في العمل، مؤكدًا أن النجاح لا يعتمد فقط على الجوانب الفنية والخطط التكتيكية، وإنما يرتبط أيضًا بالجانب الإنساني وطريقة التعامل مع اللاعبين وبناء روح المجموعة.

وقال: «يكمن سر التأثير الإيجابي في الجانب الإنساني، يجب أن تكون حازمًا عند الضرورة، ولكن عليك أيضًا أن تكون إنسانًا طيبًا. آمل أن يكون الأمر كذلك في مانشستر يونايتد».

واختتم بوتشيتينو حديثه بالاعتراف بأنه لم يكن راضيًا تمامًا عن كل ما قدمه خلال تجربته مع المنتخب الأمريكي، لكنه شدد على أن فرصة قيادة نادٍ بحجم مانشستر يونايتد لا يمكن التفريط فيها.

وقال: «عندما تُتاح لك فرصة مثل تلك التي في مانشستر يونايتد، لا يمكنك رفضها».