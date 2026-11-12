إقالة مايكل كاريك من تدريب مانشستر يونايتد .. وأنباء عن توجه للتعاقد مع ماوريسيو بوتشيتينو لخلافته

أعلنت إدارة نادي مانشسنر يونايتد الإنجليزي عن إقالة المدير الفني للفريق مايكل ماريك بعد أقل من ستة أشهر على توقيعه عقداً لمدة عامين، وذلك في أعقاب أسوأ بداية للنادي على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتاز؛ حيث وجد الفريق نفسه في منطقة الهبوط بعد تحقيقه فوزاً واحداً فقط في 10 مباريات.

وتوصل مسئولو مانشستر يونايتد إلى اتفاق مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو لتولي المهمة، لكن من المرجح أن يستمر الأخير في قيادة المنتخب الأمريكي خلال مباراتيه ضد هايتي يومي السبت والأربعاء، قبل أن يبدأ عمله مع النادي، وفق مواقع رياضية بريطانية.

ووفقاً لشبكة "سكاي سبورتس"، يتضمن العقد الجديد الذي وقعه بوتشيتينو مع المنتخب الأمريكي شرطاً جزائياً بقيمة 7 ملايين جنيه إسترليني.