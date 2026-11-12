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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رئيس المغرب الفاسي يحسم موقفه من انتقال أسامة نور الدين إلى الأهلي

أسامه نور الدين
أسامه نور الدين
نورهان عادل

كشف عمر بنيس رئيس نادي المغرب الفاسي، عن تلقي ناديه تواصلًا رسميًا من النادي الأهلي، للاستفسار عن إمكانية التعاقد مع اللاعب أسامة نور الدين، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد بنيس أن الأهلي تواصل مع إدارة المغرب الفاسي بالفعل لضم اللاعب، إلا أن النادي المغربي رفض فكرة رحيله، وتمسك باستمراره ضمن صفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي.

وأضاف رئيس المغرب الفاسي أن أسامة نور الدين ليس للبيع، مشددًا على أن النادي لن يوافق على التفريط في خدماته، حتى لو تلقى عروضًا مالية ضخمة تصل إلى مليارات الدنيا.

وأشار بنيس، في تصريحات نقلتها صحيفة «هسبورت» المغربية، إلى أن إدارة المغرب الفاسي اتخذت قرارًا نهائيًا باستمرار اللاعب، ورفضت مناقشة رحيله خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ويأتي اهتمام الأهلي بأسامة نور الدين في إطار خطة النادي لتدعيم خط الوسط، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، خاصة مع رغبة الجهاز الفني في ضم عناصر جديدة قادرة على تقديم الإضافة للفريق.

عمر بنيس الأهلي أسامة نور الدين

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