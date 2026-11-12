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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مانشستر يونايتد يعلن رسمياً إقالة مدربه مايكل كاريك بعد تراجع النتائج

مايكل كاريك
مايكل كاريك
نورهان عادل

أعلنت الإعلامية ريهام حمدي عن قرار نادي مانشستر يونايتد بإقالة مدربه مايكل كاريك من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك على خلفية تراجع النتائج.  

وكتبت ريهام حمدي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: 

 

«مانشستر يونايتد يعلن عن إقالة مدربه مايكل كاريك من تدريب النادي بعد سوء النتائج.»  

حيث أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الخميس، إقالة مايكل كاريك من منصبه مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، بعد تراجع النتائج وسوء أداء الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وأكد النادي، في بيان رسمي، رحيل كاريك عن منصبه، مشيرًا إلى أن الإدارة توصلت إلى ضرورة إجراء تغيير فني من أجل تحقيق طموحات النادي خلال المرحلة المقبلة.

كما جاء قرار الإقالة بعد البداية المتعثرة لمانشستر يونايتد في الموسم الحالي، حيث تراجع الفريق إلى المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما جمع 8 نقاط من 10 مباريات، محققًا فوزًا واحدًا فقط في آخر 11 مباراة بمختلف المسابقات.

وكانت آخر نتائج الفريق التعادل أمام أستون فيلا بنتيجة 4-4، في مباراة شهدت استمرار معاناة الفريق الدفاعية.

ومن جانبه، أشاد النادي بالفترة التي قضاها كاريك مع الفريق، مؤكدًا أنه سيظل أحد أساطير مانشستر يونايتد، بعدما سبق له قيادة الفريق لإنهاء الموسم الماضي في المركز الثالث بالدوري الإنجليزي

ريهام حمدي مانشستر يونايتد مايكل كاريك فيسبوك

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