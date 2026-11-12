25 محضرا لمخالفات المخابز البلدية في حملات رقابية بالغربية

أسفرت الحملات التموينية والرقابية على المخابز البلدية المدعمة عن تحرير 25 محضرًا لمخالفات متنوعة، بقرى حنون ودمنهور الوحش بمركز زفتى، ومركزي المحلة الكبرى وبسيون، في إطار التأكد من انتظام العمل بالمخابز وإنتاج رغيف الخبز بالمواصفات والأوزان المقررة.

حملات تموينية

وتابع محافظ الغربية نتائج الحملات بقرية حنون ودمنهور الوحش بمركز زفتى، والتي أسفرت عن تحرير 7 محاضر تموينية لمخالفات نقص الوزن وعدم نظافة أدوات العجين وعدم وجود لوحة تشغيل، إلى جانب 6 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء، بإجمالي 13 محضرًا.

كما أسفرت الحملات بمركز المحلة الكبرى عن تحرير 8 محاضر، وبمركز بسيون عن 4 محاضر، لمخالفات نقص الوزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.

ردع مخالفين

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات المفاجئة والمرور الدوري على المخابز، للتأكد من انتظام العمل والالتزام بالأوزان والمواصفات القانونية، وعدم التلاعب بالحصص أو الدقيق المدعم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان حصولهم على رغيف خبز جيد.