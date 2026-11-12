لـ 10 ديسمبر.. تأجيل دعوى تعويض الشاب المصفوع ضد عمرو دياب

قررت المحكمة المختصة، اليوم الخميس، تأجيل نظر الدعوى المقامة من الشاب سعد أسامة ضد الفنان عمرو دياب، والتي يطالب فيها بإلزامه بسداد تعويض قدره مليون دولار أمريكي، عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به على خلفية واقعة الصفع التي أثارت جدلًا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جلسة 10 ديسمبر المقبل للاطلاع.

تفاصيل الدعوى

وتأتي الدعوى على خلفية الواقعة التي شهدت إحدى الحفلات، والتي أثارت جدلًا واسعًا، بعدما ظهر الفنان عمرو دياب في مقطع متداول أثناء قيامه بصفع الشاب سعد أسامة.

وكان سعد أسامة قد أقام دعوى قضائية طالب خلالها بإلزام عمرو دياب بأداء تعويض مالي قدره مليون دولار، عن الأضرار التي لحقت به جراء الواقعة، وذلك وفقًا لما تضمنته صحيفة الدعوى.

وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 12 نوفمبر المقبل، لاتخاذ إجراءات إعلان الفنان عمرو دياب بالدعوى، تمهيدًا لاستكمال نظرها أمام المحكمة.