مشاكله بقت كتيرة.. إبراهيم سعيد ينتقد محمد صلاح: طلع مشاغب أكتر مني

شن إبراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر السابق، هجومًا حادًا على محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول الإنجليزي، منتقدًا أداءه مع الفراعنة وتصرفاته الأخيرة، ومؤكدًا أن الجماهير المصرية كان لها دور كبير في شهرته وصناعة شعبيته.

وقال إبراهيم سعيد، خلال تصريحاته عبر قناة «الشمس»، إنه لم يكن يعرف محمد صلاح في بداية مشواره، مضيفًا: «أنا أصلًا مكنتش بسمع عن محمد صلاح ولا أعرفه، جمهور مصر هو اللي عمله ووقف جنبه أيام بازل وتشيلسي، وهو اللي ساعده يكون عنده قاعدة جماهيرية كبيرة».

وأضاف: «مين اللي عمل له الدعم؟ جمهور مصر.. مين اللي كان بينزل الكافيهات وفي الشوارع عشان يتفرج على ماتش لمحمد صلاح وهو في تشيلسي؟ جمهور مصر».

وانتقد لاعب منتخب مصر السابق أداء صلاح مع المنتخب الوطني، قائلًا: «مش بشوف محمد صلاح بيجري سبرنت مع منتخب مصر، وبيلعب على الواقف، عشان ممكن يكون بيخاف على نفسه».

وتابع هجومه على قائد المنتخب: «محمد صلاح عايز يلعب بخبرته وباسمه بدون مجهود، وهو في اعتقاداته إنه ميخرجش من الملعب».

كما تطرق إبراهيم سعيد إلى الصورة التي نشرها محمد صلاح مؤخرًا، معتبرًا أنها تحمل رسالة إلى حسام حسن، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، وقال: «الصورة اللي منزلها من الآخر فرض قوة، وبيقول لحسام حسن أنا مشيتك، دي الرسالة اللي بيوصلها من الصورة».

واختتم تصريحاته بانتقاد شخصية صلاح وتصرفاته، قائلًا: «كنت بحب تصريحات محمد صلاح وطريقته، ولكن اكتشفت إنه معندوش مينتاليتي اللي بيتكلم عليها، ده طلع مشاغب أكتر مني».

وأضاف: «محمد صلاح بقى مشاكله كتيرة، وأنا عملت كتير بس مكنتش هنزل صورة وأنا مطلع لساني لما مدرب يمشي».