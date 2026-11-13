إحباط محاولة اغتيال مستشار إعلامي لرئيس وزراء أوكرانيا السابق

كشف حسين مشيك مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من موسكو، عن تعرض المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء الأوكراني السابق لمحاولة اغتيال، إثر زرع عبوة ناسفة أسفل سيارته وتفجيرها عن بُعد فور دخوله إليها، مؤكدًا أن المستهدف نجا من الحادث، لكنه تعرض لبتر إحدى ساقيه داخل المستشفى، ولا تزال حالته الصحية حرجة.

وأضاف، خلال رسالة على الهواء عبر قناة «القاهرة الإخبارية» مع الإعلامي أحمد عيد، أن محاولة الاغتيال تعد الثانية من نوعها خلال أقل من 24 ساعة، بعدما قُتل عقيد بالجيش الروسي يعمل في سلاح الجو بمدينة سان بطرسبرج، إثر تفجير عبوة ناسفة زرعت أسفل سيارته بالطريقة نفسها.

وأوضح مراسل «القاهرة الإخبارية» أن المستشار الإعلامي غادر أوكرانيا عام 2014، عقب الأحداث التي شهدتها البلاد آنذاك، ويقيم حاليًا في العاصمة الروسية موسكو، مشيرًا إلى أنه يتبنى مواقف معارضة بشدة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والاستخبارات الأوكرانية، كما يمتلك قنوات على مواقع التواصل الاجتماعي يدعم من خلالها روسيا والعملية العسكرية وينتقد القوات والأجهزة الأمنية الأوكرانية.

وأشار مشيك إلى أن موسكو لم تصدر حتى الآن بيانًا رسميًا يحدد الجهة المسؤولة عن العملية، لافتًا إلى أن مثل هذه العمليات أصبحت متكررة في المشهد الروسي، حيث تتهم موسكو في كل مرة الجانب الأوكراني بالوقوف وراءها.

وأضاف أن محاولة الاغتيال جاءت بالتزامن مع المفاوضات الروسية الأوكرانية في أبوظبي، وزيارة مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، إلى موسكو، موضحًا أن بعض المصادر ترى أن هذه العمليات لا ترتبط بالضرورة بالمفاوضات، إذ تُتخذ قرارات تنفيذها مسبقًا وتُنفذ عندما تتاح الفرصة، مستشهدة بمعلومات عن إجراءات كانت متبعة خلال الحقبة السوفيتية تقضي بوقف مثل هذه العمليات قبل 3 أشهر من اتخاذ قرارات سياسية أو إجراء زيارات لمسؤولين سياسيين.