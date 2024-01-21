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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أنا مش بتاع أغاني| تصريح مثير من رامي جمال بشأن أحدث أغانيه

رامي جمال
رامي جمال

نشر الفنان رامي جمال البوستر الرسمي لأحدث أغانيه  «هي حكاية»، من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

وكتب رامي جمال ، معلقًا: قريباً أنا ناويلكم مفيش حد هنا هيموڤ أون انا مش بتاع اغاني بس وقعت قدامي صفقه اغاني اسكت ولا اخلي اخواتي يسمعوا معايا.

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وحصد الفنان رامي جمال، 150 ألف مشاهدة بأغنيته الجديدة بعده فارق، بعد ساعات من طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب. 

أغنية بعده فارق لـ رامي جمال، من كلمات أدهم معتز، ألحان تيام علي، توزيع موسيقي أحمد إبراهيم. 

يستعد المطرب رامي جمال لطرح أغنية جديد ضمن أغنيات ألبومه الأخير والذى بدأ فى طرح أغانيه مع بداية عام 2024.

الأغنية تحمل اسم وأنا بفارق ومن المفترض ان يتم طرحها مع احتفالات عيد الحب الشهر القادم، حيث طرح رامي الصورة الدعائية للأغنية وعلق عليها قائلا: وانا بفارق بقالي اسبوع سايبكم مفرفشين وده ميرضنيش  ونتقابل بعدها في غنوه عيد الحب ونحب بقي شويه والالبوم في العيد ان شاء الله.
 

وكان رامي جمال قد طرح الأسبوع قبل الماضى أغنية دويتو مع زوجته ناريمان بعنوان دوخناك يافراق، وحققت نجاحا كبيرا على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وتصدر رامي جمال قائمة تريند يوتيوب بأغنية "أهي مشيت"، فقد احتلت المركز الخامس في قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير.

ونالت أغنية "أهي مشيت"، على إعجاب الجمهور، وتصدرت التريند بعد ساعات قليلة من طرحها، وهي من كلمات جمال الخولي، ألحان رامي جمال، توزيع زاك، تصوير بوستر شريف مختار

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