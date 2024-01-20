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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

جملة رومانسية قدام الكل .. منى زكى تتغزل في أحمد حلمي بـ Joy Awards،

أحمد حلمي ومنى ذكي
أحمد حلمي ومنى ذكي

قالت الفنانة منى زكي إنها ممتنة دائمًا لزوجها الفنان أحمد حلمي بسبب دعمه لها المستمر .

وأضافت منى زكي، على هامش حضورها حفل توزيع جوائز Joy Awards، فيلم الرحلة 404 فيه فلسفة ومعاني ورا الحدوتة وإن شاء الله يطلع حاجة مختلفة، والورق حلو أوي يارب يعجب الناس.

وعن زوجها الفنان أحمد حلمي ، قالت منى زكي: أحمد أجمل شخص في الدنيا، وأنا من غير دعم أحمد حلمي ليا مش هبقى أي حاجة.

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طرحت الشركة المنتجة لفيلم رحلة 404 “ القاهرة - مكة ” سابقا ، البوستر الرسمي للعمل ، بعد تغير اسمه . 

وظهرت بطلة العمل مني زكي ، علي البوستر بشكل منفرد ، وياتي طرح العمل بعد عدة تاجيلات بسبب الازمات الرقابية التي تعرض لها ، حيث من المقرر طرحه يوم 25 يناير الجاري.

فيلم القاهرة مكة من بطولة منة زكي ومحمد علاء ومحمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد فرّاج ومن إخراج هاني خليفة ، ومن تاليف محمد رجاء .

وفيلم القاهرة مكة تم كتابته منذ سنوات طويلة ، الا ان عدم تحمس شركة إنتاج الى تقديمه بشكل جدي ، ادي الى تعطيله ، حيث كان من المقرر أن يقوم بإخراجه مخرج اخر ، وقد تم تصويره منذ ما يقرب من العام .

وتدور أحداث الفيلم الذي يعد أول فيلم مصري يصوَّر في المملكة العربية السعودية، حول رِحلة من القاهرة إلى مكة، حيث تُقَرِّر البطلة الذهاب إلى مكة لأداء مناسك الحج مع والدها، لكن قَبل السفر بأسبوع تَحدث مُفاجأة تُغَيِّر مجرى حياتها، وتصبح في حِيرة من أمرها، إمّا أن تستكمل الرحلة وفي نيتها الخير أو تَتَجّه إلى طريق آخر، كما تجمعها علاقة قديمة مع سمسار العقارات الذي يؤثر في سياق الأحداث، وخلال الرحلة تتقابل منى ذكي مع باقي نجوم العمل، وتدخل في العديد من الصراعات في إطار اجتماعي تشويقي مثير.

جائزة الjoy awards

وتشكل جائزة "Joy Awards" قيمة لدى النجوم المرشحين، إضافة إلى أنها من أرقى الجوائز العربية التي تقدم للفائزين باعتبارها اعترافًا جماهيريًا بالتميز في الإنجازات الفنية والرياضية ومجالات التأثير، الأمر الذي صنع منها أهمية كبيرة لاعتمادها على تصويت الجمهور دون أية معايير أخرى من جهات تحكيمية.

ويقام حفل توزيع جائزة "Joy Awards" في العاصمة السعودية الرياض التي يتوافد إليها الفنانون كل عام، إلى جانب المهتمين والمختصين في المجال، وتمنح من قبل الهيئة العامة للترفيه لمستحقيها بناءً على تفضيلات الجمهور.

ويستقطب موسم الرياض منذ إطلاقه بعدد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، كما يحوز على اهتمام الزوار من جميع أنحاء العالم لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية التي يشارك فيها نخبة من المشاهير.

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