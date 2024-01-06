مستشار المهن التمثيلية : التجاوز في حق منى زكي لا يمكن السكوت عنه

أكد شعبان سعيد، المحامي بالنقض، والمستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، أن التجاوز من قبل "يوتيوبر"، في حق الفنانة منى زكي، فاق كل الحدود ووصل إلى الطعن في أعراض ولا يمكن السكوت عنه.

وقال شعبان سعيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه لو ما تم انتقاد طبيعي، كنا سنتجاوزه بشكل عادي، ولكن ما تم هو سب واتهامات في الاعراض بحق فنانة كبيرة بحجم منى زكي.

لا بد أن يكون هناك رابط وضابط بين الأشخاص

وتابع المحامي بالنقض، والمستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، أنه يتم سن المواد القانونية لضبط العلاقات بين البشر، فلا بد أن يكون هناك رابط وضابط بين الأشخاص.