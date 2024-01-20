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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

ياسمين عبد العزيز وشيرين عبد الوهاب.. أبرز الحضور لحفل الـjoy awards

صدى البلد

تنظم الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية اليوم السبت ، حفل توزيع الجوائز الشهير الjoy award ، في نسخته الرابعة،ضمن "موسم الرياض".

ومن أبرز نجوم الفن الذى حرصوا على حضور الحفل ، الفنان جمال سليمان، ويوسف الشريف، وليلى علوي، والهام شاهين، وياسر جلال.

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ومن المقرر حضور عدد آخر من نجوم الصف الأول وأبرزهم،  أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، سيد رجب ، ياسمين عبد العزيز ، شيرين عبد الوهاب ، يسرا، كريم عبدالعزيز، محمد حماقي، رامز جلال، أحمد فهمي، محمد هنيدي، أمينة خليل، أشرف عبدالباقي، أكرم حسني، أحمد صلاح السعدني، عمرو سعد، بيومي فؤاد، محمد سعد ، سوزان نجم الدين.

وحضر أيضًا نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي وزوجته روجينا، ومحمد ثروت، وعدد أخر من الفنانين.

 

أبرز المرشحين لجوائز ال joy awards 

وعن أبرز الجوائز المرشحة لحفل ال joy awards ، نافس على جائزة الفيلم المفضل أفلام بيت الروبي، الخلاط، الهامور، سطار.

 

وتنافس على جائزة أفضل ممثلة أمينة خليل عن فيلم وش في وش، إلهام عن تشيللو، نيللي كريم عن فيلم Voy! Voy! Voy، وسعاد عبدالله عن تشيللو.

 

وعن جائزة أفضل ممثل ، ينافس كل من كريم عبدالعزيز عن فيلم بيت الروبي، وإبراهيم الحجاج عن فيلم سطار، وعبدالعزيز الشهري عن فيلم راس براس، وزياد العمري عن فيلم عبد.

وعن جائزة أفضل مسلسل ، ينافس على 4 أعمال وهي، بروحهم في البيت، أمر إخلاء، كريستال، ملح وسمرة.

وعلى جائزة الممثلة المفضلة في الدراما التلفزيونية تتنافس هدى حسين عن ملح وسمرة، كاريس بشار عن النار بالنار، باميلا الكيك عن كريستال، رهف محمد عن بروحهم في البيت.

 

وينافس على جائزة أفضل ممثل في الدراما التلفزيونية باسل خياط عن الثمن، وإبراهيم الحجاج عن منهو ولدنا 2، ومحمود نصر عن كريستال، وسعد عزيز عن سكّة سفر.

 

ويتنافس على جائزة أفضل وجه جديد كل من أصايل محمد عن سكّة سفر، فَي فؤاد عن ماما غنيمة، وجمال الصالح عع بروحهم في البيت، ووليد قشران عن استوديو 23.

وفي فئة الموسيقى تنافس المطربة أصالة بأغنية فوق على جائزة أفضل أغنية، وإلى جانبها أميمة طالب عن أغنية مزلاج، وأحلام عن أغنية وياك وياك، والشامي عن أغنية ليل ويالعين.

فوق (أصالة)، مزلاج (أميمة طالب)، وياك وياك (أحلام)، يا ليل ويالعين (الشامي).

وعلى جائزة المطربة المفضلة تتنافس أحلام وأصالة، نانسي عجرم، أميمة طالب.

جائزة ال joy awards 

وتشكل جائزة "Joy Awards" قيمة لدى النجوم المرشحين، إضافة إلى أنها من أرقى الجوائز العربية التي تقدم للفائزين باعتبارها اعترافًا جماهيريًا بالتميز في الإنجازات الفنية والرياضية ومجالات التأثير، الأمر الذي صنع منها أهمية كبيرة لاعتمادها على تصويت الجمهور دون أية معايير أخرى من جهات تحكيمية.

ويقام حفل توزيع جائزة "Joy Awards" في العاصمة السعودية الرياض التي يتوافد إليها الفنانون كل عام، إلى جانب المهتمين والمختصين في المجال، وتمنح من قبل الهيئة العامة للترفيه لمستحقيها بناءً على تفضيلات الجمهور.

ويستقطب موسم الرياض منذ إطلاقه بعدد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، كما يحوز على اهتمام الزوار من جميع أنحاء العالم لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية التي يشارك فيها نخبة من المشاهير.

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