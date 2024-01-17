دي جميلة أوي .. فيديو مثير من نهال عنبر

نشرت الفنانة نهال عنبر فيديو من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام ، أثناء تواجدها فى أحد الأماكن المطلة على النيل بالقاهرة.

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وقالت نهال عنبر: أحلى صباح فى المنظر الجميل دا مصر جميلة أوي أوي والنيل جميل .. صباح الفل .

وكشفت الفنانة نهال عنبرمؤخرًا، أنها قامت بإجراء مكالمة هاتفية مع الفنان الراحل طارق عبد العزيز و التي استمرت ساعة، قائلة: "أنا اتصدمت بخبر وفاته لأنه كان تم شفاؤه و كان فرحان و قعدت أقوله أوعى ترجع للسجائر".

وقالت "عنبر"، خلال مداخلتها ببرنامج "مصر الجديدة" مع الإعلامية انجي أنور، المذاع على شاشة ETC، "طارق كان رجل محترم بمعنى الكلمة و كريم، و كان صاحب صاحبه جدا و مسالم مش بتاع مشاكل"، منوهة إلى أنه كان يعاني من مشكلة قلبية و تم احتجازه بالمستشفى لفتره و أجرى عملية بقلبه.

وكشفت، أن الفنان الراحل طارق عبد العزيز، توفى أثناء تصويره مسلسل (بقينا اتنين) بمدينة الإنتاج الإعلامي، وسقط أثناء تحضيره للمشهد، لافتة إلى أنه كان فنان ذو روح مرحه و في غاية الأدب والاحترام.

وتابعت، "ربنا يرحمه و يصبر قلوب أولاده و أسرته، أحنا موجوع قلبنا"، مقدمة التعزية لأهله و أبنائه.

وفى وقت لاحق ، حرصت الفنانة نهال عنبر على الإدلاء بصوتها وذلك في أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024.

ونشرت نهال عنبر فيديو من خلال حسابها الرسمي على موقع انستجرام أثناء مشاركتها فى الإنتخابات .

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وقالت نهال عنبر: "كله لازم ينزل يشارك لأن مصر فى خطر كبير ، ونزولكوا مهم وهيبقي رسالة للعالم كله وأن إحنا ورا الجيش بنحمي بلادنا وأين كان هتختار مين أنت حر".