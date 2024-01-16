محمد المجذوب يرزق بمولود جديد .. فيديو

احتفل الفنان محمد مجذوب بقدوم طفل جديد ، ونشر فيديو من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام ، وهو يحمله ويأذن فى أذنيه .

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وطرح محمد مجذوب مؤخرا أحدث أغانيه وعى “مية مرة” ،على قناته الرسمية على يوتيوب وجميع التطبيقات الموسيقية.

والأغنية من إنتاج شركة Universal Music MENA، ومن كلمات نور الديراني ومحمّد معيرية، ألحان سليم جباعي، توزيع Always April، أما الميكس والماسترينغ تمّ في Studio 7 لأنور مكاوي.

وحصدت الأغنية حوالي 100 ألف مشاهدة على اليوتيوب في أول 24 ساعة على إطلاقها، وشوق المجذوب جمهوره إلى الأغنية من خلال بوست على إنستقرام، حيث شارك مقطع من الأغنية وعلق عليه "كليب مية مرة صار موجود على يوتيوب".

وعلى صعيد أخر ، طرح أيضا الفنان محمد المجذوب أغنية «بخونك» وهى من كلمات عامر لوند وألحان على حسّون وتوزيع وماسترينغ عُمر صبّاغ.

وتقول كلمات الأغنية: “بخونك، لمّا يلتقوا الجبال، ولمّا يجمع الغربال هوا والمي .. بخونك، بخونك لمّا بعيشوا الأموات ولمّا الشمس ضهريّات تعتّم عليّي، بخونك”.

وأعرب محمّد المجذوب عن سعادته الكبيرة بإصدار هذه الأغنية بمشاركة جاد شويري، وقال أن كلمات الأغنية جريئة وتجسد كلّ معاني الحبّ، أضف إلى التوزيع الموسيقيّ الذي أعطى الأغنية أبعادًا فنيّة مُميّزة.

وأضاف محمد المجذوب، معلقا: «صورت الأغنية على طريقة الفيديو كليب مع المخرج جاد شويري في أماكن مختلفة في لبنان منها منطقة البترون، وأنا سعيد جدًا بتعاوننا للمرة الأولى في هذا العمل المميز.