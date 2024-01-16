عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تمنى العمل معها وانفصلوا فجأة.. تفاصيل قصة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

صدى البلد

أثار خبر انفصال ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي جدلا واسعا خاصة أن تم الطلاق فى يوم ميلاد ياسمين ، وعقب منشور أحمد العوضي بتهنئتها ،   نشر العوضي منشورا  آخر يعلن فيه الانفصال حيث جاء بالتزامن مع توقعات عالمة الفلك ليلي عبد اللطيف التى أجزمت بانفصالهما عن بعض ، وبالرغم تأكيد الخبر إلا أن هناك الكثير لم يصدق الخبر حتي الأن ، خاصة بعد تفاصيل ارتباطهما وبداية علاقتهما التى تكلم الثنائي عنها سابقا .

بداية ارتباط ياسمين عبد العزيز و أحمد العوضي:

وتحدث أحمد العوضي عن بداية علاقته بياسمين عبد العزيز أثناء حلوله ضيفًا على برنامج “معكم مني الشاذلي” مع الإعلامية مني الشاذلي.

لمشاهدة الفيديو من هنا 

وقال أحمد العوضي: أن فى البداية اترشحت لمسلسل لآخر نفس ، وأنا من أحلامي أني أشتغل مع النجمة ياسمين عبد العزيز ، بس الدور كان ظابط وأنا كنت مكرر أني مش هعمل دور ظابط بس وافقت عشان ياسمين .

واستكمل العوضي حديثه ، معلقًا: أول مرة شوفنا بعض قفشنا على بعض بس بهزار ، وروحنا البروفة أول يوم وقعدت جمبها عشان نقرا الورق مع البعض ولما لقيتها ضحكت عرفت أن خلاص قلبها مال.

بدأت قصة حب ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي منذ عامين تقريبا حيث حرص على حضور عيد ميلادها وبعدها بدأت ترددت الأنباء حول ارتباط ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، بسبب صورهما معا، التي دفعت البعض لـ تريدد أقاويل حول وجود علاقة حب بينهما.
 
وعلق أحمد العوضي على الأمر بشكل غير مباشر، حيث قام بنشر أغنية "ياسمينا" لـ منير من خلال خاصية الـ "Story" عبر حسابه الرسمي على "الانستجرام" وعلق قائلًا: "منير جامد برضو".
ونشر العوضي، صورة لممثلة أجنبية تدعى Catherine zeta Jones، تشبه ياسمين عبد العزيز، كثيرًا وعلق على الصورة قائلًا: "هذا هو ذوقي"، الأمر الذي أشار إلى حقيقة وجود علاقة حب بينه وبين ياسمين عبد العزيز، وبالفعل أعلن اليوم حبهما بعد أن فجر القضية شقيق ياسمين عبدالعزيز الذي كتب تعليقا يفشى سر العلاقة.

انفصال ياسمين عبد العزيز و أحمد العوضي:

أعلن حساب ياسمين عبد العزيز عبر  السوشيال ميديا:" تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبيننا كل الاحترام والتقدير".

ومساء أمس وفي رسالة غير متوقعة احتفل الفنان أحمد العوضي بعيد ميلاد زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز.

ونشر أحمد العوضي صورة برفقة زوجته ياسمين عبد العزيز وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

 

وعلق أحمد العوضي على الصورة قائلا: كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي... العمر كله إن شاء الله في صحه وسعادة ونجاح.


خناقة شقيق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي 
ودخل شقيق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في خناقة عنيفة وتراشق بالألفاظ  بعد أن أفشى الأول علاقة الأخير بشقيقته ياسمين عبد العزيز وهو الأمر الذي دفع أحمد العوضي للدفع والرد بعنف على شقيق ياسمين حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رد الفنان أحمد العوضي على وائل عبد العزيز، شقيق النجمة ياسمين عبد العزيز، وهاجم فيها العوضي، الأخير؛ بسبب علاقته بشقيقته، والتي تحدّث عنها الجمهور، بعد احتفال العوضي مع ياسمين بعيد ميلادها الـ40، في يناير الماضي.

أحمد العوضي و ياسمين عبد العزيز إنفصال ياسمين عبد العزيز و أحمد العوضي أحمد العوضي فيلم الإسكندراني اخبار ياسمين عبد العزيز عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين عبد العزيز عبر حسابها على فيسبوك : تم الطلاق رسميا بيني وبين أحمد العوضي

زيادة المعاشات 2024| جدول وأماكن الصرف.. هذا موعد تطبيقها والفئات المستحقة

أول تعليق من العوضي بعد إعلان انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

بمقدم 60 ألفا.. هدية جديدة من الحكومة للراغبين في تملك وحدات سكنية| كيف تحصل عليها؟

30 جنيها| تراجع مستمر في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن كرتونة البيض اليوم

كلامها صح .. خبيرة أبراج تنبأت بطلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي

رقم غير مسبوق| صعود أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

السلطات المصرية تنجح في إدخال الصحفي وائل الدحدوح من قطاع غزة للبلاد

موضوعات متعلقة

لحظة وصول وائل جسار إلى الرياض استعدادا لحفل صلاح الشرنوبي.. فيديو

باميلا الكيك بعد تكريمها بأرض المبدعين: مبسوطة أن الفكر اللبناني بدأ يستوعبني

منصة شاهد تروج لمسلسل بين السطور قبل طرحه .. فيديو

منصة نيتفليكس تكشف عن موعد طرح الموسم الثاني من مسلسل مدرسة الروابي للبنات

نانسي صلاح تمازح زملائها من داخل كواليس مسلسل حدوتة منسية |فيديو

بوسة.. كارول سماحة تروج لأحدث أغانيها على طريقتها الخاصة

كانت الـ دي جي|ابنة تامر حسني تشعل أجواء حفله الأخير .. فيديو

بعد وفاة والدتها .. لطيفة توجه رسالة مؤثرة لجمهورها

ترشيحاتنا

أسامة ربيع يكشف كيف تأثرت قناة السويس بهجمات الحوثيين في البحر الأحمر

إيران تحذر: عودة الهدوء للمنطقة يتطلب إنهاء الحرب على غزة بشكل عاجل

مصر تفتح ذراعيها لابن غزة| أم الدنيا تداوي جراح وائل الدحدوح.. تفاصيل عملية الإجلاء

تهنئة عيد ميلاد ونبوءة طلاق|تفاصيل الـ16 ساعة الفاصلة في حياة ياسمين عبد العزيز والعوضي

وسائل إعلام إيرانية تنشر فيديو لمقر الموساد في أربيل بعد قصفه| شاهد

سلسلة Redmi Note 13 تغزو السوق.. برخص التراب وكاميرا 200 ميجابكسل ومواصفات خرافية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشبة غير متوقعة تحمي من السرطان وأخطر الأمراض المزمنة

العين تدمر.. هل تسبب الحسد في طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي؟

كلها انتهت بالانفصال.. أعمال فنية تنبأت بمصير علاقة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

هل يؤجل الامتحانات؟.. الجديري المائي يسبب مضاعفات خطيرة.. وهذه حقيقة انتشاره بالمدارس

فيديو

من وفاة نجل جورج وسوف لانفصال العوضي وياسمين.. كيف صدفت توقعات ليلى عبداللطيف

تمنى العمل معها وانفصلوا فجأة.. تفاصيل قصة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

بسبب الضرائب.. الفنان عادل إمام يلجأ للقضاء

مرض منتشر بالمدارس وتحرك عاجل من الحكومة | ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ