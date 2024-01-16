تمنى العمل معها وانفصلوا فجأة.. تفاصيل قصة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

أثار خبر انفصال ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي جدلا واسعا خاصة أن تم الطلاق فى يوم ميلاد ياسمين ، وعقب منشور أحمد العوضي بتهنئتها ، نشر العوضي منشورا آخر يعلن فيه الانفصال حيث جاء بالتزامن مع توقعات عالمة الفلك ليلي عبد اللطيف التى أجزمت بانفصالهما عن بعض ، وبالرغم تأكيد الخبر إلا أن هناك الكثير لم يصدق الخبر حتي الأن ، خاصة بعد تفاصيل ارتباطهما وبداية علاقتهما التى تكلم الثنائي عنها سابقا .

بداية ارتباط ياسمين عبد العزيز و أحمد العوضي:

وتحدث أحمد العوضي عن بداية علاقته بياسمين عبد العزيز أثناء حلوله ضيفًا على برنامج “معكم مني الشاذلي” مع الإعلامية مني الشاذلي.

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وقال أحمد العوضي: أن فى البداية اترشحت لمسلسل لآخر نفس ، وأنا من أحلامي أني أشتغل مع النجمة ياسمين عبد العزيز ، بس الدور كان ظابط وأنا كنت مكرر أني مش هعمل دور ظابط بس وافقت عشان ياسمين .

واستكمل العوضي حديثه ، معلقًا: أول مرة شوفنا بعض قفشنا على بعض بس بهزار ، وروحنا البروفة أول يوم وقعدت جمبها عشان نقرا الورق مع البعض ولما لقيتها ضحكت عرفت أن خلاص قلبها مال.

بدأت قصة حب ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي منذ عامين تقريبا حيث حرص على حضور عيد ميلادها وبعدها بدأت ترددت الأنباء حول ارتباط ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، بسبب صورهما معا، التي دفعت البعض لـ تريدد أقاويل حول وجود علاقة حب بينهما.



وعلق أحمد العوضي على الأمر بشكل غير مباشر، حيث قام بنشر أغنية "ياسمينا" لـ منير من خلال خاصية الـ "Story" عبر حسابه الرسمي على "الانستجرام" وعلق قائلًا: "منير جامد برضو".

ونشر العوضي، صورة لممثلة أجنبية تدعى Catherine zeta Jones، تشبه ياسمين عبد العزيز، كثيرًا وعلق على الصورة قائلًا: "هذا هو ذوقي"، الأمر الذي أشار إلى حقيقة وجود علاقة حب بينه وبين ياسمين عبد العزيز، وبالفعل أعلن اليوم حبهما بعد أن فجر القضية شقيق ياسمين عبدالعزيز الذي كتب تعليقا يفشى سر العلاقة.

انفصال ياسمين عبد العزيز و أحمد العوضي:

أعلن حساب ياسمين عبد العزيز عبر السوشيال ميديا:" تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبيننا كل الاحترام والتقدير".

ومساء أمس وفي رسالة غير متوقعة احتفل الفنان أحمد العوضي بعيد ميلاد زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز.

ونشر أحمد العوضي صورة برفقة زوجته ياسمين عبد العزيز وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وعلق أحمد العوضي على الصورة قائلا: كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي... العمر كله إن شاء الله في صحه وسعادة ونجاح.



خناقة شقيق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

ودخل شقيق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في خناقة عنيفة وتراشق بالألفاظ بعد أن أفشى الأول علاقة الأخير بشقيقته ياسمين عبد العزيز وهو الأمر الذي دفع أحمد العوضي للدفع والرد بعنف على شقيق ياسمين حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رد الفنان أحمد العوضي على وائل عبد العزيز، شقيق النجمة ياسمين عبد العزيز، وهاجم فيها العوضي، الأخير؛ بسبب علاقته بشقيقته، والتي تحدّث عنها الجمهور، بعد احتفال العوضي مع ياسمين بعيد ميلادها الـ40، في يناير الماضي.