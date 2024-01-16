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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

من وفاة نجل جورج وسوف لانفصال العوضي وياسمين.. كيف صدفت توقعات ليلى عبداللطيف

صدى البلد

تصدر أسم عالمة الفلك ليلي عبد اللطيف مؤشرات البحث فى جوجل بعد نجاح توقعاتها بشأن إنفصال أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز خلال هذا العام ، ولكن هذه ليست المرة الأولي لإكتساح توقعات ليلي عبد اللطيف .وسنعرض لكما أبرز توقعات ليلي عبد اللطيف التى حدثت بالفعل على مدار السنوات الأخيرة.

وديع جورج وسوف: 

لما يكن نجاح توقع ليلي عبد اللطيف بشأن إنفصال الثنائي ياسمين عبد العزيز والعوضي هوالتوقع الأول ، توقعت ليلي عبد اللطيف أيضًا وفاة أحد أبناء أبرز فنانين الوسط الفني جورج وسوف ، وهذا ما حدث بعد وفاة وديع جورج وسوف بعد إجرائه لعملية جراحية .

محمد رمضان:

وتوقعت أيضُا ليلي عبد اللطيف النجاح المبهر للفنان محمد رمضان ، وأنه سيقوم ببطولة عمل درامي ضخم وسيحقق نسب نجاح ضخمة لعام 2023 .

 وهذا ما حدث وهو اكتساح مسلسل جعفر العمدة الذى أنطلق فى ماراثون رمضان 2023 ، وأنه سيحيي حفلات غنائية فى دول عالمية أيضًا وبالفعل تم.

توقعات ليلي عبد اللطيف بشأن إنفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي:

وتصدَّرت الفنانة ياسمين عبد العزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل بعد تداول رواد التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو من لقاء خبيرة الفلك والأبراج ليلى عبد اللطيف مع الإعلامي نيشان، توقعت فيه انفصال ياسمين عبد العزيز عن زوجها، النجم أحمد العوضي.

 

 

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