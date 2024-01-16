تفتكروا هبقى عاملة إزاي| حلا شيحا تروج لأحدث أعمالها الدرامية

روجت الفنانة حلا شيحا لأحدث أعمالها التى تشارك بها فى الماراثون الرمضاني القادم لعام ٢٠٢٤.

ونشرت حلا شيحا صورة من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وكتبت عليها معلقة: يا ترى لبسي هيبقي عامل إزاي في المسلسل ، إمبراطورية ميم رمضان٢٠٢٤.

وكشفت الشركة المنتجة عن فريق عمل مسلسل“امبراطورية ميم” المأخوذ عن رائعة الأديب الراحل إحسان عبد القدوس، وهو المسلسل المقرر عرضه بالتزامن مع شهر رمضان 2024.

ويضم العمل كلا من؛ خالد النبوي، حلا شيحه، نشوى مصطفى، محمد محمود عبد العزيز، السورية هاجر السراج، مايان السيد، محمود حافظ والفنان الشاب نور النبوي.

وعلى صعيد أخر، التقت الفنانة حلا شيحهخلال الأيام الماضية بالدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية؛ داخل مقر النقابة؛ ووجهت له الشكر علي دعمه الكبير لها في أزمتها الأخيرة ووقوفه بجانبها وبجانب جميع الفنانين ، خصوصًا بعد أخر أزماتها التى أفتعلتها وأعتبر الكثير أنها تهين الفن عن عمد.

وقدمت حلا شيحة اعتذاراً لجميع فناني مصر؛ وعلي رأسهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية؛ عن التصريحات التي تداولتها وسائل الإعلام المختلفة؛ خلال الفترة الماضية وتم ترويجها بطريقة خاطئة؛ مؤكدة أنها تكن كل الاحترام والتقدير لجميع فناني مصر.

واختتمت حلا حديثها؛ أن الفن سيظل رسالة سامية وحقيقية ومؤثرة؛ نستهدف من خلالها وجدان كل مشاهد؛ وستظل مصر بفنها وفنانيها القوة الناعمة بالوطن العربي بحسب ما جاء في بيان رسمي من النقابة.