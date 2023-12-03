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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حقيقة تعاقد حلا شيحة على مسلسل حق عرب مع أحمد العوضي

حلا شيحة
حلا شيحة

انتشرت أخبار خلال الساعات الماضية عن انضمام الفنانة حلا شيحة إلى أسرة مسلسل " حق عرب " للنجم أحمد العوضي والذي سيخوض به الموسم الرمضاني المقبل 2024.

وعلم صدى البلد أن حلا شيحة لم تتعاقد حتى هذة اللحظة على المسلسل ، وان فكرة التعاقد معها لم تطرح ايضا.

 

مسلسل حق عرب

تعاقدت الفنانة سلوي عثمان على المشاركة في مسلسل حق عرب ، والذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي ، في أولي بطولاته المنفردة . 

تدور أحداث مسلسل حق عرب، في إطار شعبي، حيث يتعرض بطل العمل للكثير من المغامرات، خلال أحداث العمل، ويحاول الخروج منها، وذلك في إطار الإثارة والتشويق، والعمل من تأليف محمود حمدان، ومن إخراج إسماعيل فاروق.

 

أحمد العوضي بطل فيلم "الإسكندراني"

وأعرب الفنان أحمد العوضي مؤخرًا، عن سعادته بتجربة البطولة الأولى له في السينما، مع المخرج خالد يوسف، من خلال فيلم "الإسكندراني".

وأكد أحمد العوضي، أنه حريص دائمًا على تقديم عمل يحوز إعجاب الجمهور، معلقًا: "وأنا بشتغل؛ بيبقى هدفي الناس تحب الفيلم في الشارع.. مش للريد كاربت والمهرجانات".

 

وأشار أحمد العوضي إلى أن الجمهور سيعجب بالعمل والأكشن والقصة التي تدور حوله، موضحا أنه يركز على عمله، مضيفا: "اللي ربنا صارفله من حبه؛ هيحبب فيه خلقه.. ولو أنا عندي جماهيرية؛ يبقى عشان أنا راضي ربنا".

 

حلا شيحة حق عرب أحمد العوضى

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