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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

طلعوا له الصورة القديمة.. قبلة محمد رمضان لمنتجة شهيرة تشعل مواقع التواصل

صدى البلد

تصدرت صورة للفنان محمد رمضان والمنتجة الكويتية إيما شاه محركات البحث على موقع جوجل   وهو يقبلها في إحدى المناسبات .

وعلق الفنان محمد رمضان على انتقادات صورته مع الفنانة والمنتجة الكويتية إيما شاه، أن تم التقاط الصورة منذ 6 سنوات في مدينة كاليفورنيا ولا يوجد بينهما أى صلة.

وأعاد محمد رمضان نشر الصورة عبر حسابه الشخصي بموقع X، وعلق عليها قائلًا: طلبت تتصور وماقدرش أمنعها وماكنتش أعرف إنها كويتية.. وبعدين الصورة دي من 6 سنوات في كاليفورنيا.

ويذكر أن أخر أعمال محمد رمضان هو مسلسل جعفر العمدة التى تصدر قائمة الاعمال الدرامية الاكثر بحثا علي موقع جوجل العالمي في مصر والذي قدمه خلال شهر رمضان الماضي. 

وشارك في بطولة العمل كلا من هالة صدقى، أحمد داش، عصام السقا، إيمان العاصى، منه فضالى، مى كساب، منذر رياحنه، عماد صفوت، مجدى بدر،  أحمد فهيم، أحمد عبد الله، محمد الدسوقى، وعدد كبير من الفنانين. 

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وعلى صعيد أخر ، انتشرت شائعات كثيرة علي وسائل التواصل الاجتماعي بشأن القبض علي الفنان محمد رمضان بسبب صدور حكم قضائي ضده بالحبس عام ومن خلال التحقق والمتابعة تم التأكد من عدم صحة الخبر وان الحكم غير وجوبي وتقدم باستئناف عليه 

وحددت محكمة جنوب الجيزة، جلسة 21 فبراير المقبل، لنظر معارضة الفنان محمد رمضان علي حكم حبسه سنة لاتهامه بنشر أخبار كاذبة ضد بنك شهير.

كانت قد قضت محكمة جنح  الشيخ زايد، المنعقدة بجنوب الجيزة في وقت سابق، بحبس الفنان محمد رمضان سنة غيابيًا بتهمة ترويج أخبارًا كاذبة ضد بنك شهير.

وحجزت الجهات المختصة على 6 ملايين جنيه بحساب الفنان محمد رمضان؛ تنفيذًا لحكم نهائي بالتحفظ على أمواله.

 

يذكر أن محكمة مستأنف الاقتصادية قضت في 7 أبريل 2021، بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه تعويضا للطيار أشرف أبو اليسر" عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة".

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