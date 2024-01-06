حقيقة القبض على الفنان محمد رمضان بسبب حكم حبسه عام

انتشرت شائعات كثيرة علي وسائل التواصل الاجتماعي بشأن القبض علي الفنان محمد رمضان بسبب صدور حكم قضائي ضده بالحبس عام ومن خلال التحقق والمتابعة تم التأكد من عدم صحة الخبر وان الحكم غير وجوبي وتقدم باستئناف عليه

وحددت محكمة جنوب الجيزة، جلسة 21 فبراير المقبل، لنظر معارضة الفنان محمد رمضان علي حكم حبسه سنة لاتهامه بنشر أخبار كاذبة ضد بنك شهير.

كانت قد قضت محكمة جنح الشيخ زايد، المنعقدة بجنوب الجيزة في وقت سابق، بحبس الفنان محمد رمضان سنة غيابيًا بتهمة ترويج أخبارًا كاذبة ضد بنك شهير.

وحجزت الجهات المختصة على 6 ملايين جنيه بحساب الفنان محمد رمضان؛ تنفيذًا لحكم نهائي بالتحفظ على أمواله.

يذكر أن محكمة مستأنف الاقتصادية قضت في 7 أبريل 2021، بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه تعويضا للطيار أشرف أبو اليسر" عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة".