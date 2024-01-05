ممدّدين جسمهم جوه طيارة| ظهور لافت لـ أحمد وعمرو سعد .. شاهد

نشر الفنان أحمد سعد عددًا من الصور بصحبة شقيقه عمرو سعد وهما نائمين من داخل إحدى الطائرات ، من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

وعلق أحمد سعد على الصورة ، قائلًا: أنا وعمرو أخويا كنا بنتكلم فى موضوع مهم وبعدين ريحنا شوية.

طرح النجم أحمد سعد، على موقع "يوتيوب" وكل المنصات الموسيقية، أغنية جديدة بعنوان "كده لأ"، وهى الأغنية الترويجية للفيلم السينمائى "أبونسب"، والأغنية من كلمات، منة عدلي القيعي، والحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع موسيقى أحمد طارق يحي، و إسماعيل نصرت، ومن إنتاج شركة "مزيكا" للمنتج محمد جابر.



أحمد سعد نشر عبر حسابه على «إنستجرام» صورة لأفيش الفيلم، وعلق قائلًا: «استنوا أغنية كده لأ من فيلم أبو نسب النهاردة الساعة 6 على كل المنصات الموسيقية وقناة اليوتيوب».



فيلم "أبونسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

ونشر الفنان عمرو سعد صورة جديدة عبر حسابه بتطبيق إنستجرام. وظهر عمرو سعد بوجه متورم وبه جروح من كواليس أحدث أعماله الفنية دون الكشف عن أسم العمل.

ونشر الفنان عمرو سعد تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن تأجيل مسلسله الجديد الى رمضان 2025.

وقال عمرو سعد : جمهورنا الغالي قررنا تأجيل مسلسل شهر رمضان 2024، ويتم من دلوقتي الاستعداد لمسلسل ضخم يليق بالثقة الكبيرة اللي أخدتها من محبتكم على مدار 3 سنوات متتالية، إلى اللقاء إن شاء الله في رمضان 2025 مع شركاء النجاح الصباح إخوان على مجموعة قنوات MBC.

قال الفنان عمرو سعد إنه أوشك على انتهاء تصوير أحدث أفلامه “الغربان” والذى من المنتظر أن يعرض فى دور العرض السينمائية قريبًا.

وأضاف عمرو سعد فى تصريحات تليفزيونية: أنه سينتهي من تصوير كواليس فيلمه “الغربان” بعد أسبوعين ، وأن الفيلم يحتوي على الكثير من الصعوبات لأنه تصور فى الكثير من دول العالم ، نظرًا أنه يحكي على حقبة الأربعينات ، وأنه سيكون أكبر فيلم فى تاريخ السينما العربية من حيث ضخامة الإنتاج.