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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أكبر فيلم في السينما العربية| عمرو سعد يكشف تفاصيل أحدث أعماله ..فيديو

عمرو سعد
عمرو سعد

قال الفنان عمرو سعد إنه أوشك على انتهاء تصوير أحدث أفلامه “الغربان” والذى من المنتظر أن يصدر فى دور العرض السينمائية قريبًا.

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وأضاف عمرو سعد فى تصريحات تليفزيونية: أنه سينتهي من تصوير كواليس فيلمه “الغربان” بعد أسبوعين ، وأن الفيلم يحتوي على الكثير من الصعوبات لأنه تصور فى الكثير من دول العالم ، نظرًا أنه يحكي على حقبة الأربعينات ، وأنه سيكون أكبر فيلم فى تاريخ السينما العربية من حيث ضخامة الإنتاج.

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ونشر الفنان عمرو سعد خلال الفترة الماضية تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن تأجيل مسلسله الجديد الى رمضان 2025. 

وقال عمرو سعد : جمهورنا الغالي قررنا تأجيل مسلسل شهر رمضان 2024، ويتم من دلوقتي الاستعداد لمسلسل ضخم يليق بالثقة الكبيرة اللي أخدتها من محبتكم على مدار 3 سنوات متتالية، إلى اللقاء إن شاء الله في رمضان 2025 مع شركاء النجاح الصباح إخوان على مجموعة قنوات MBC.

ومن أبرز الأفلام التي قدمها عمرو سعد خلال مشواره الفني هما: الآخر، المدينة، : خيانة مشروعة، حين ميسرة،   الكبار، حديد"، أما فى المسلسلات وضع امنى،  بركه، الاختيار،  ملوك الجدعنه، الجسر،  توبه،  الاجهر.

 

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