عمرو سعد يخرج من سباق رمضان 2024.. تفاصيل

نشر الفنان عمرو سعد تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن تأجيل مسلسله الجديد الى رمضان 2025.

وقال عمرو سعد : جمهورنا الغالي قررنا تأجيل مسلسل شهر رمضان 2024، ويتم من دلوقتي الاستعداد لمسلسل ضخم يليق بالثقة الكبيرة اللي أخدتها من محبتكم على مدار 3 سنوات متتالية، إلى اللقاء إن شاء الله في رمضان 2025 مع شركاء النجاح الصباح إخوان على مجموعة قنوات MBC.

عمرو سعد

عمرو سعد

ويُشارك فيلم The Goat للمخرجة الاريا بوريلي ومن إنتاج شركة اجورا بالدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي ضمن الاختيارات الرسمية خارج المسابقة، ومن المقرر أن تقام فعاليات المهرجان في الفترة ما بين 13 أكتوبر وحتى 20 أكتوبر المقبل.

تدور احداث الفيلم حول فتاة صغيرة تقع فريسة لأطماع إحدى الشركات الغربية التي تسعى للسيطرة على المصدر الوحيد للمياه في قريتها، تهرب هادية الى الصحراء بصحبة معزتها بحثا عن والدها وتتعرض للكثير من المخاطر.

الفيلم بطولة جون سافاج، ميرا سورفينو، عمرو سعد، سيد رجب، جيسيكا حسام، مايا طلام، عارفة عبد الرسول، الفيلم إنتاج شركة أجورا ميديا للإنتاج وشركة DOMEDO للإنتاج، بالتعاون مع Orange Pictures، وشركة OSCAR Generale P.G.A، بالتعاون مع سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان)، وشركة Pantheon Entertainment، بدعم من وزارة الثقافة الإيطالية، الفيلم من كتابة وإخراج إيلاريا بوريللي.