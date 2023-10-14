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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد إعلان زواجها من مجدى الهوارى.. من هى الاستايلست دنيا عبد المعبود

دنيا عبد المعبود
دنيا عبد المعبود

تصدرت الاستايلست دنيا عبد المعبود ، تريند جوجل بعد الأنباء التى انتشرت حول زفافها على المخرج مجدى الهوري، والذى من المقرر أن يقام غدا فى إحدى الفنادق الكبرى وهو الامر الذى دفع رواد السوشيال ميديا للبحث عن دنيا عبد المعبود وهو ما نرصده فى التقرير التالى. 

وتعد دنيا عبد المعبود، مصممة أزياء كما شاركت فى كثيؤر من الأعمال الفنية التى عرضت فى الفترة الأخيرة ولعل من أبرزها مسلسل حدث بالفعل وإلا أنا، وفيلم وش في وش ومسلسل ونحب تاني ليه؟. 

دنيا عبد المعبود

يعد زواج دنيا عبد المعبود من المخرج مجدى الهوارى الثانى، حيث كان لها تجربة سابقة مع مدير التصوير كريم أشرف واسفرت الزيجة الاولى عن طفلة تدعى تيا. 

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دنيا عبد المعبود

دنيا عبد المعبود شاركت زوجها السابق كريم أشرف فى عدد من الاعمال الفنية منها 30 يوم للفنان اسر ياسين ولاخر نفس مع ياسمين عبد العزيز. 

وكشفت دنيا عبد المعبود ، عن أنها شاركت فى فيلم مستر إكس، بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد قائلة : أنها حرصت على إظهار أبطال العمل بشعر مختلف وبطريقة مختلفة لم يظهرا به من قبل.

دنيا عبد المعبود

كما عملت دنيا عبد المعبود ، في مسلسل دايما عامر، الذي ضم عدد كبير من النجوم، قائلة: استغرقنا مجهود ووقت كبير فملابس المدرسة صممتها بنفسي ولم نستعين بملابس من الخارج.

دنيا عبد المعبود
دنيا عبد المعبود
دنيا عبد المعبود
دنيا عبد المعبود
دنيا عبد المعبود
دنيا عبد المعبود
دنيا عبد المعبود
دنيا عبد المعبود
دنيا عبد المعبود
دنيا عبد المعبود
دنيا عبد المعبود
دنيا عبد المعبود
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