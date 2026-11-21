كشف الناقد الرياضي محمد عصام آخر تطورات استعدادات بيراميدز لمواجهة الأهلي، مشيرًا إلى عودة البرازيلي إيفرتون وأحمد توفيق إلى التدريبات الجماعية بعد التعافي من الإصابة، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

وقال محمد عصام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية حياة مقطوف ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، إن عودة الثنائي إلى التدريبات لا تعني بالضرورة مشاركتهما في التشكيل الأساسي، موضحًا أن البرازيلي إيفرتون قد يبدأ المباراة على مقاعد البدلاء، على أن يحدد المدير الفني توقيت الاستعانة به وفقًا لمجريات اللقاء.

أحمد توفيق جاهز بعد البرنامج التأهيلي

وأوضح الناقد الرياضي أن أحمد توفيق يمثل عنصرًا مهمًا في الخط الدفاعي ووسط الملعب، بعدما خضع لبرنامج تأهيلي جيد خلال الفترة الماضية، وشارك بصورة إيجابية في المباراة الودية أمام وادي دجلة.

مكافآت خاصة لتحفيز لاعبي بيراميدز

وأشار إلى أن بيراميدز يسعى لتحقيق الفوز على الأهلي وتوسيع الفارق في النقاط بين الفريقين، لافتًا إلى أن إدارة النادي رصدت مكافآت خاصة للاعبين من أجل تحفيزهم على حصد النقاط الثلاث.

وأكد أن المباراة تمثل اختبارًا صعبًا للفريقين، في ظل أهمية النتيجة بالنسبة لموقفهما في المنافسة، ورغبة كل طرف في الخروج بالانتصار.