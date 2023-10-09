زواج تامر عاشور ونانسى نور.. اعرف فارق العمر بينهما

حالة من الجدل الواسع أثارها الفنان تامر عاشور الفترة الماضية بعد الأنباء التى ترددت بقوة حول ارتباطه بالاعلامية نانسى نور وزواجه منها خلال ساعات وفى التقرير التالى نرصد فارق العمر بين تامر عاشور ونانسي نور.

يبلغ عمر الفنان تامر عاشور 39 عاما حيث يعد من مواليد يناير 1984 بينما يبلغ عمر الإعلامية نانسى نور 32 عاما حيث يعد فارق العمر بينهما 7 سنوات.

من هى نانسى نور

وتخرجت نانسى نور في كلية إعلام القاهرة وانضمت إلى قناة "روتانا مصرية" شاركت في تقديم برنامج "عز الشباب" بعد ذلك انضمت لقناة "سي بي سي"، شاركت في تقديم عدد من حلقات برنامجي "هذا الصباح" و"ما وراء الحدث" على شاشة "إكسترا نيوز" ووبدأ يعرفها الجمهور من خلال التغطيات الإخبارية وتقديمها للنشرات.

وشاركت "نانسي" أيضًا فى تقديم برنامج الـ"توك شو" الصباحى "هذا الصباح" على "إكسترا نيوز"، كما شاركت فى تقديم برنامج "ما وراء الحدث"، وعدد من حلقات برنامج الـ"توك شو" الشهير "هنا العاصمة".

كما شاركت نانسى نور فى عدد من الأعمال الفنية منها مسلسل سرايا عابدين مع يسرا وعوالم خفية مع عادل إمام.

تامر عاشور

تزوج الفنان تامر عاشور فى أكتوبر 2017 من سمر أبوشقة، ولكن حدث الانفصال بعد شهر واحد فقط بسبب عدم التوافق ولكنه أعلن الخبر بعد مرور ستة أشهر.

وفى عام 2019، استقبل تامر عاشور مولودته الأولى "أيام"، تزامنًا مع طرح ألبومه الذي يحمل نفس الاسم.

ولكن المفاجأة كانت عندما صرح تامر عاشور وأعلن خطبته على دارين حلمي، ملكة جمال مسابقة السياحة والثقافة الدولية لعام 2019، تاركًا الجمهور في حيرة هل تم الانفصال بشكل رسمي بينه وبين زوجته أم لا.

ولكنه بعد شهرين فقط أعلن انفصاله عن خطيبته "دارين"، دون توضيح أي تفاصيل أخرى.