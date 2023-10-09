نجا من الموت.. فنان شهير يتعرض لحادث سيارة مروع

تعرض الفنان وسام سعد إلى حادث سيارة، حيث دهسته سيارة أثناء تصويره إعلانا تليفزيونيا إلا انه نجا بأعجوبة.

ونشر وسام سعد مقطع فيديو أثناء اصطدام السيارة به عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك معلقا : شكراً لكلّ العالم اللي اطمنِت عليّ، أنا بخير، الضربة قوّية بس الله رحمني!!! الحمد لله.

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من هو وسام سعد؟

الفنان وسام سعد من مواليد صيدا، والده من بيروت ووالدته من صيدا، حائز على شهادة B.T. Electronic، وخريج معهد الفنون المسرحية بالقاهرة، وخريج معهد محمد عبد الهادي Acting Studio، وهو أيضا لاعب طبلة، شارك في بعض الفرق الموسيقية المشهورة، كنا شارك في عدة أعمال فنية بالتمثيل منها مسلسل دي إن إيه، وفيلم بينجو.