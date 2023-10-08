إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص بموتوسيكل بالشرقية

أصيب 3 أشخاص بينهم طفل بسحجات وكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بموتوسيكل بطريق ابو حماد امام قرية حنا دائرة مركز ابو حماد وتم نقل المصابين الي مستشفي ابوحماد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي ابوحماد بإستقبال كلا من "سهام ز ع" 43 سنة مقيمة بني جري مصابة بإشتباة كسر بالساق اليسري و"حمودة م ح" 20 سنة مقيم بني جري مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسد و"محمد ج ح" 11 سنة مصاب بسحجات وكدمات بالجسم وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بموتوسيكل بطريق ابو حماد امام قرية حنا دائرة مركز ابو حماد وتم نقل المصابين الي مستشفي ابوحماد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة