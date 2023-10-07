سقوط عنصر إجرامى بحوزته 5 كيلو بانجو وهيروين بالشرقية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما حائزى والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص ومتجرى المواد المخدرة.

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الشرقية من ضبط (عاطل - له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة مركز شرطة كفر صقر وبحوزته (5 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية من مخدر الهيروين - بندقية خرطوش وطلقات لذات العيار - مبلغ مالى).

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لتأمين نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى حصيلة بيعه للمواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.