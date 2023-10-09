الهيئة الأردنية للأفلام: نعمل على تسويق إمكاناتنا كوجهة لتصوير الأفلام العالمية

استضافت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام وفداً رفيع المستوى من أربعة منتجين يمثلون كبرى استوديوهات وشركات السينما والتلفزيون العالمية في جولة تعريفية بدعم من هيئة تنشيط السياحة.



هدفت الجولة إلى تعريف المنتجين الضيوف بمواقع التصوير المتنوعة والفريدة في الأردن، بالإضافة إلى البنية التحتية والخدمية في قطاع صناعة الأفلام والتعرف على كوادر العمل المحلي المهني.



وقد شمل الوفد الزائر ممثلين عن استوديوهات وشركات متعددة: نائب الرئيس الأول للإنتاج في استوديوهات وارنر بروذرز، ديسكفري بريت بوديستن ونائب رئيس الإنتاج التنفيذي في استوديوهات ليونزجيت جاري جودمان ومديرة الإنتاجات العملية في استوديوهات بلومهاوس ليزا نيدنثال ونائب الرئيس الأول للإنتاج العملي في استوديوهات أمبلين وشركاءها (المعروفة باسم دريم ووركس) كريس هادلوك.



كما تعرّف المشاركون على خدمات الإنتاج الشاملة والتسهيلات والحوافر المالية وبرامج الإعفاء الضريبي التي تقدمها الهيئة لدى التصوير في الأردن.

على مدى ستة أيام، تنقّل الضيوف عبر أرجاء المملكة ابتداء من العاصمة عمّان، حيث قاموا بزيارة استوديوهات الأردن السينمائية (أوليف وود) الجديدة الأولى من نوعها في الأردن والمصممة على أعلى مستوى، حيث تعرف الزوار على مرافق الاستوديو المختلفة وعلى الإمكانيات المتوفرة في الاستوديو للمنافسة إقليميا وعالمياً. كما زار الضيوف مدينة السلط وجرش وعجلون ومادبا والبحر الميت، التي كان بعضها موقعاً لتصوير إنتاجات محلية وعربية ودولية.



واستكشف المنتجون سحر الجنوب – مدينة البتراء النبطية الأسطورية والصحراء الخلابة في وادي رم وشواطئ العقبة الذهبية – حيث ساروا على خطى المخرجين المشهورين الذين صوروا جمالية هذه المواقع والمناظر الطبيعية على الشاشة الكبيرة.

هذا وقد التقى الوفد بمجلس مفوضي الهيئة الملكية، كما كان لهم لقاء مع نايف الفايز رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (ASEZA)، كما التقوا بوفد من صناع الأفلام الأردنيين المحترفين.



وفي هذا الصدد، قال مهند البكري، مدير عام الهيئة: "للسنة الثانية على التوالي، تستمر الرحلة السنوية التعريفية التي تنظمها الهيئة الملكية بنجاح.



وأضاف: تهدف الرحلة إلى تسويق إمكانات الأردن كوجهة لتصوير الأفلام، وهو ما تم إثباته مراراً وتكراراً من خلال مختلف الإنتاجات العالمية التي تواصل اختيار الأردن لتصوير أفلامها، مثل فيلم "Rogue One: A Star Wars Story" من إنتاج شركة ديزني ولوكاس فيلم، وفيلم "John Wick: Chapter 4" من إنتاج شركة ليونزجيت، وفيلم "Dune" بجزئيه الأول والثاني من إنتاج شركة وارنر بروذرز، على سبيل المثال لا الحصر."



وخلال حفل الاختتام الذي أقيم في المسرح الخارجي للهيئة الملكية عبّر أعضاء الوفد الضيف عن شكرهم على حسن الاستقبال وسعادتهم بمشاهدة هذا التنوع الجغرافي والتضاريس الجميلة في الأردن الدافئ، لا سيما شعب الأردن المضياف، وهي ميزات تؤكد مكانة الأردن كوجهة تصوير وإنتاج معتمدة. كما أعربوا عن اهتمامهم بتصوير مشاريع مستقبلية في الأردن.



ومنً الجدير بالذكر أن الهيئة الملكية احتفلت مؤخراً بعيدها العشرين تحت رعاية الملك عبد الله الثاني بن الحسين بحضور سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله وسمو الأمير علي بن الحسين رئيس الهيئة الملكية الأردنية للأفلام والأميرة ريم علي في استوديوهات الأردن السينمائية (أوليف وود).