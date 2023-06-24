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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

الناقد محمد نبيل: تامر حسني نجم الشباك في الوطن العربي الآن| فيديو

الناقد محمد نبيل
الناقد محمد نبيل

أكد الناقد الفني، محمد نبيل على صعوبة المنافسة في موسم أفلام عيد الأضحى 2023 مع طرح أكثر من فيلم منتظر مثل “تاج” لـ تامر حسني، و"بيت الروبي" لـ كريم عبد العزيز وكريم محمود عبر العزيز.

وقال نبيل خلال لقاءه في برنامج التاسعة على شاشة التلفزيون المصري، إن الموسم الحالي سوف يكون الأصعب على أمير كرارة وياسمين صبري أبطال فيلم “البعبع” عقب عودتهما للسينما بعد غياب.

كما أعرب محمد نبيل عن حزنه لعدم وجود بطولة نسائية حقيقية ضمن أفلام موسم عيد الأضحى 2023، وقال ان جميع الأفلام المطروحة تخلو من نجمة شباك، ويتم تسويقها بأسماء أبطالها الرجال.

وأكد الناقد محمد نبيل أن فيلم تامر حسني عادة ما يكون منتظر ويحقق إيرادات قياسية، فهو صاحب القيمة التسويقية الأكبر في التوزيع على مستوى الوطن العربي دون شك، بغض النظر عن بعض الملاحظات الفنية في أعماله، ولكنه يظل كارت رابح في صناعة السينما والترفيه.

وأضاف محمد نبيل: يصر تامر حسني على التداخل في أغلب العناصر الفنية في أعماله، وأتمنى مستقبلا أن يتعاون مع مؤلفين أخرين ويترك مساحة مناسبة للتجريب مع الأخرين.
 

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تمكن برومو فيلم تاجمن بطولة تامر حسني ، والذى من المقرر ان يطرح خلال موسم عيد الأضحي المبارك ، من الدخول الي قائمة الفيديوهات الأعلي مشاهدة فى مصر ، عبر موقع يوتيوب .
 

وحقق برومو فيلم تاج من بطولة تامر حسني ودينا الشربيني ما يزيد عن مليون ونصف مشاهدة فى غضون 24 ساعة فقط .
 

ينتمي فيلم "تاج" لسلسلة أعمال "الأبطال الخارقين" (السوبر هيروز) في مصر والوطن العربي، ويجسد تامر حسني شخصيتين لتوأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات. ويُعتبر هذا الفيلم أول ظهور لبطل عربي خارق في السينما العربية، والفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني، والمطربة ساندي، وبيومي فؤاد، والعديد من النجوم، ومن إخراج سارة وفيق.

الناقد محمد نبيل أمير كرارة برنامج التاسعة بيت الروبي تامر حسني عيد الأضحى 2023 فيلم تامر حسني فيلم تاج موسم أفلام عيد الأضحى كريم عبد العزيز

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