بالبرومو الرسمي .. تامر حسني يروج لفيلم "تاج"

طرح الفنان تامر حسني البرومو الرسمي لفيلم «تاج»، عبر حسابه الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام"، وذلك تمهيدًا لعرضه في عيد الاضحى المبارك.



ظهر تامر حسني في البرومو بشخصية شاب يدعى «تاج»، يكتشف أن لديه قوة خارقة تمكنه من فعل أمور غير طبيعية ويطير في الهواء ويخترق الجدران، وذلك في إطار مغلف بالإثارة والكوميديا، وأيضا الرومانسية .



تامر حسني ينتهى من فيلم تاج

وأعلن الفنان تامر حسني، يوم الإثنين الماضي، انتهاء تصوير جميع مشاهد فيلمه الجديد "تاج" المقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال موسم عيد الأضحى المقبل.

ووجه تامر حسني -عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"- الشكر لكل من عمل وساهم في إعداد الفيلم، واصفًا المجهود المبذول في الفيلم بأنه "خارق".

ينتمي فيلم "تاج" لسلسلة أعمال "الأبطال الخارقين" (السوبر هيروز) في مصر والوطن العربي، ويجسد تامر حسني شخصيتين لتوأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات. ويُعتبر هذا الفيلم أول ظهور لبطل عربي خارق في السينما العربية، والفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني، والمطربة ساندي، وبيومي فؤاد، والعديد من النجوم، ومن إخراج سارة وفيق.

يُذكر أن آخر أعمال تامر حسني السينمائية هو فيلم "بحبك"، من بطولة وتأليف وإخراج تامر حسني، وشارك في بطولته هنا الزاهد، وحمدي الميرغني، ومدحت تيخة، وهدى المفتي، وأحمد عزمي، وتميم عبده، وآخرون.