مصرع رجل وإصابة زوجتة في حادث تصادم بالشرقية

لقي شخص مصرعه فيما أصيبت زوجتة بإشتباة كسر بالفقرات القطنية أثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بموتوسيكل بطريق بلبيس شبرا النخلة امام عزبة المدير وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفى بلبيس وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابة وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس بإستقبال كلا من "فاطمة ك ع" 37 سنة مصابة بإشتباة كسر بالفقرات القطنية و"محمد ف ا" 40 سنة "جثة هامدة" وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالإنتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بموتوسيكل بطريق بلبيس شبرا النخلة امام عزبة المدير وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفى بلبيس وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابة وتحرير محضر بالواقعة.