مصرع شخص في حادث تصادم سيارة بموتوسيكل بالشرقية

لقي شخص مصرعة إثر وقوع حادث تصادم سيارة بموتوسيكل بطريق الشروة دائرة مركز ابو كبير وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي ابو كبير تحت تصرف النيابة العامة وجاري تحرير محضر بالواقعة.
فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي ابو كبير بإستقبال "السيد م م" 35 سنة مقيم حوض نجيح دائرة مركز ههيا "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.
وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مصرعه إثر وقوع حادث تصادم سيارة بموتوسيكل بطريق الشروة دائرة مركز ابو كبير وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي ابو كبير تحت تصرف النيابة العامة وجاري تحرير محضر بالواقعة.