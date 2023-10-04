محافظ الشرقية يؤدي واجب العزاء لأسرة شهيد الشرطة

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يرافقه اللواء محمد صلاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية بتقديم واجب العزاء والمواساة لأسرة المقدم محمد رفعت لبدة ، ابن قرية الإحسانية التابعة لرئاسة مركز ومدينة ههيا ، والذي استشهد أثناء تأدية عمله بمديرية أمن الإسماعيلية.

أعرب المحافظ عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة الشهيد ، داعيا المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ، مؤكداً "أننا لن ننسى شهداء الواجب والوطن وستظل ذكراهم خالدة فى أذهاننا تقديراً لما قدموه من تضحيات غالية ودماء ذكية روت أرض الوطن دفاعاً عن أمنه واستقراره".

أشاد المحافظ بملحمة البطولات الوطنية التي يقدمها رجال الشرطة المدنية جنباً إلى جنب مع رجال الجيش المصري العظيم في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد ، قائلا سنظل نفخر بتضحيات رجال الجيش والشرطة لما يقدموه من شهداء ومصابين للحفاظ علي أمن الوطن واستقراره.

رافق المحافظ في أداء واجب العزاء المهندسة لبني عبدالعزيز نائبة المحافظ والمهندس محمد الصافي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات واللواء أيمن فهمي رئيس مركز ومدينة ههيا وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية ونواب البرلمان.